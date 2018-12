'Arsenal hoopt Özil in ruildeal met Real Madrid te betrekken'

Mesut Özil is bezig aan een teleurstellend seizoen bij Arsenal en de geruchten in Engeland over een mogelijk vertrek nemen toe.

The Independent pakt zaterdag uit met het nieuws dat The Gunners hun oog hebben laten vallen op Isco en dat zij hopen Özil in een eventuele deal te kunnen betrekken. De Spaans international komt bij Real Madrid maar weinig aan spelen toe onder Santiago Solari en Real zou er aankomende zomer voor open staan om afscheid te nemen van de middenvelder om een flinke renovatie van de selectie te kunnen financieren. Özil was tussen 2010 en 2013 al actief in het Santiago Bernabéu en geldt daar nog altijd als een publiekslieveling, waardoor een rentree voor hem mogelijk ook een manier zou zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen.



Grootste struikelblok vormt vooralsnog echter de vraagprijs van Real: de Champions League-houder wil namelijk om en nabij de honderd miljoen euro ontvangen voor Isco, waardoor Arsenal, als de Spanjaarden akkoord gaan met een rentree van Özil, nog tientallen miljoenen extra over zal moeten maken naar Madrid. The Gunners ondervinden daarnaast behoorlijke concurrentie, aangezien Chelsea, Tottenham Hotspur en mogelijk Manchester City eveneens in de markt zijn voor de Spanjaard.



Özil ontbrak afgelopen week in de selectie voor de verloren EFL Cup-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, al keert hij zaterdag tegen Burnley wel terug in de basis. Die beslissing van Emery is in ieder geval niet ingegeven door het salaris dat zijn pupil wekelijks op zijn bankrekening krijgt: "“Dat is niet belangrijk voor mij. Ik ken de salarissen van mijn spelers ook niet omdat ze voor mij allemaal gelijk zijn. Ik wil bij iedere speler dezelfde beslissing kunnen nemen. Het belangrijkste voor mij is dat ze het iedere dag goed doen op de training, zich goed gedragen en toegewijd zijn. Ik begrijp dat sommige spelers voor meer nieuws zorgen, maar voor mij is iedereen hetzelfde"”, liet hij vrijdag optekenen door The Telegraph .