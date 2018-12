"Arsenal heeft zichzelf in de voet geschoten door hen niet te halen"

Liverpool heeft vooralsnog de beste papieren in de strijd om het titel en Arsenal heeft dertien punten minder. Criticus Bob McNab weet waarom.

De club uit Londen staat op de vijfde plaats in de Premier League en had in de ogen van McNab beter kunnen presteren als er succesvoller was ingekocht op de transfermarkt. De voormalig verdediger doelt op Virgil van Dijk en Andrew Robertson. "Van Dijk moet een van de beste centrumverdedigers in de Premier League in tijden zijn. Ik begrijp niet waarom we niet voor hem zijn gegaan toen hij nog bij Southampton zat", aldus McNab in de Engelse media .

"Hij is de speler naar wie Arsenal sinds het stoppen van Tony Adams naarstig op zoek is, want Van Dijk is een echte leider. "Hij is goed aan de bal, rustig wanneer hij onder druk wordt gezet en bovenal is hij een kolos die iedereen om hem heen beter maakt." Ook linksback Robertson, die de overstap maakte van Hull City naar Anfield, had in het Emirates Stadium niet misstaan, zo betoogt de 75-jarige McNab. "Hij is briljant, heel leuk om naar te kijken voor een oude linksback als ik."



"Liverpool heeft met hem een gok genomen, want je weet nooit hoe iemand het doet als-ie naar een grote club gaat en er opeens constant druk is. Maar Jürgen Klopp heeft zijn huiswerk echt gedaan. Arsenal heeft zichzelf in de voet geschoten door Van Dijk en Robertson niet te contracteren. Als Dennis Bergkamp wat in Van Dijks oor had gefluisterd, dan was hij misschien wel naar ons gekomen." Zaterdagavond treffen beide ploegen elkaar op Anfield.