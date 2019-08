Arsenal heeft Celtic-speler Tierney eindelijk binnen

Arsenal heeft de komst van Kieran Tierney aangekondigd. De Schotse international werd al weken aan de Londenaren gelinkt.

Tierney heeft donderdag na de medische keuring een vijfjarig contract ondertekend in het Emirates Stadium. heeft daarmee eindelijk z'n gewenste linksback binnen. The Gunners waren al vrijwel de hele zomer in onderhandeling met Celtic, maar aanvankelijk konden beide partijen het niet eens worden over de termijnen waarin de transfersom zou worden betaald.

Volgens de BBC ontvangt de Schotse kampioen 27 miljoen euro voor de 22-jarige verdediger, die 170 duels in het eerste elftal speelde. Na Nicolas Pépé, William Saliba en Gabriel Martinelli is Tierney de vierde permanente zomeraanwinst van Arsenal, dat bovendien Dani Ceballos op huurbasis overnam van . Saliba wordt dit seizoen nog verhuurd aan Saint-Étienne.

"We zijn blij dat Kieran ons versterkt", reageert Emery via de officiële kanalen van zijn club. "Hij is een zeer getalenteerde speler en zal zich bij ons verder ontwikkelen. Door zijn aanwezigheid hebben we in de achterhoede meer opties. Ik kijk ernaar uit dat hij zich bij ons aansluit."

Emery hoopt zijn defensie op deze 'deadline day' nog verder te versterken, want David Luiz wordt genoemd als volgende aanwinst. De Braziliaan zou dan worden gehuurd van .

Arsenal, dat vorig seizoen vijfde werd in de Premier League, begint het nieuwe seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen . Tierney kan dan waarschijnlijk al in actie komen. De eerste thuiswedstrijd van de Noord-Londenaren is op zaterdag 17 augustus tegen .