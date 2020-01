Arsenal heeft beet na huurdeal Tottenham Hotspur met Southampton

Cédric Soares ruilt Southampton in voor Arsenal, zo maken beide clubs vrijdagochtend wereldkundig.

De rechtsback, wiens contract deze zomer afloopt, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd door the Gunners. Naar verluidt is met de overgang een huursom van ruim een miljoen euro gemoeid.

De Londenaren haalden eerder deze week Pablo Marí op huurbasis op bij . Technisch directeur Edu is blij met de tijdelijke komst van Soares naar .

"Hij heeft veel ervaring in de Premier League en op internationaal niveau. Hij is een welkome aanvulling voor onze verdediging en brengt het niveau van de selectie omhoog. Cédric is een speler die altijd het uiterste van zichzelf geeft."

"We kijken uit naar de laatste fase van dit seizoen, met Cédric als onderdeel van deze club." Soares mocht van manager Ralph Hasenhüttl vertrekken bij , nadat de club Kyle Walker-Peters op huurbasis had overgenomen van .

Soares kwam in totaal tot 138 wedstrijden in het shirt van Southampton, met daarin 3 doelpunten en 11 assists. Eerder in zijn loopbaan kwam hij uit voor onder meer en .

Soares heeft daarnaast 33 interlands namens Portugal achter zijn naam staan. Het is nog niet bekend of de rechtsback zondag in actie komt in het uitduel van Arsenal met .