'Arsenal heeft al gesprekken gevoerd met Ajax over miljoenendeal'

David Neres is zeer gewild. De aanvaller van Ajax wordt de laatste dagen hevig in verband gebracht met verschillende topclubs in Europa.

Nadat er al eerder melding werd gedaan van interesse van onder meer , Paris Saint-Germain, en , zou nu ook intensief azen op de Braziliaanse buitenspeler.



The Telegraph meldt donderdagavond dat zowel het Everton van 'director of football' Marcel Brands als Arsenal gesprekken achter de rug heeft inzake een eventuele transfer van Neres. De Engelse krant meldt bovendien dat ook en belangstelling hebben voor de 22-jarige aanvaller, die nog tot medio 2022 vastligt in Amsterdam.



De kans dat Neres verkast naar Chelsea is klein, aangezien de Londenaren kampen met een transferverbod die nog niet met succes is aangevochten. Clubs moeten diep in de buidel tasten als men de buitenspeler wil overnemen van de huidige koploper van de . Neres wordt naar verluidt getaxeerd op een bedrag van circa veertig miljoen euro.



Het Franse Le 10 Sport meldde woensdag dat Dortmund het meest concreet zou zijn momenteel. De huidige nummer twee van de had afgelopen zomer al dertig miljoen euro over voor Neres, maar dat bod werd afgewezen. Inmiddels zou er een Duits bod van veertig miljoen euro op tafel liggen voor Neres, die sinds januari 2017 actief is bij .