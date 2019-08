Arsenal haalt David Luiz weg bij Chelsea

David Luiz vervolgt zijn carrière bij Arsenal. De Braziliaanse verdediger heeft in het Emirates Stadium een tweejarig contract gekregen.

Volgens Engelse media betalen The Gunners ongeveer negen miljoen euro aan , waar Luiz nog twee jaar onder contract stond. Een transfer van de 32-jarige mandekker hing al enkele dagen in de lucht. Naar verluidt weigerde hij nog mee te trainen bij The Blues om een overstap te forceren.

Ironisch genoeg speelde Luiz zijn laatste officiële duel voor Chelsea tegen . De Noord-Londenaren werden eind mei verslagen in de finale van de . Eerder veroverde de routinier met zijn club een landstitel, twee FA Cups, de en nogmaals de Europa League.

Lees beneden verder

Arsenal versterkte zich op de laatste transferdag in Engeland ook al met Kieran Tierney. Hij werd overgenomen van Celtic. Luiz moet in het Emirates Stadium de plek invullen die Laurent Koscielny heeft achtergelaten. De Franse aanvoerder maakte deze week de overstap naar .

Behalve Tierney en David Luiz mocht manager Unai Emery deze zomer ook Gabriel Martinelli, William Saliba en Nicolas Pepé aan zijn selectie toevoegen, al wordt Saliba dit jaar nog verhuurd aan Saint-Étienne.

Arsenal begint het nieuwe Premier League-seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen .