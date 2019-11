Arsenal greep naast Speler van het Jaar: "Ik ben twee jaar kwijtgeraakt!"

Riyad Mahrez werd in 2016 landskampioen met Leicester City.

De Algerijn werd in dat jaar door de Engelse spelersvakbond ook uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De aanvaller, sinds de zomer van 2018 speler van , had na de verrassende landstitel van the Foxes graag al een volgende stap gezet, maar Leicester weigerde destijds mee te werken aan een transfer.

"Als ik na het kampioensjaar naar een topclub vertrokken zou zijn, had het er nu heel anders uitgezien. Het is voor mezelf duidelijk dat ik twee jaar op het hoogste niveau ben verloren", blikt hij terug in gesprek met France Football . "Ik ben twee jaar kwijtgeraakt! In plaats van dat ik op mijn 27e bij City terecht was gekomen, had ik ook 24 of 25 kunnen zijn."

Mahrez was drie jaar geleden dicht bij een overstap naar , maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet: "Leicester ging ervoor liggen. Ze zeiden tegen mij: 'Je gaat niet weg! Je gaat niet weg!' Mijn zaakwaarnemer had al met Arsène Wenger gesproken en hij wilde mij graag hebben, het was in de zomer van 2016 bijna rond met Arsenal."

Mahrez beleefde een teleurstellend seizoen bij Leicester nadat zijn transfer niet doorging: "Ik was enorm gefrustreerd. Het is niet makkelijk om van het winnen van de prijs voor Speler van het Jaar naar strijden tegen degradatie te gaan. Dat is niet hetzelfde."

"Iedereen wacht tot ze kritiek kunnen leveren. Het was ook totaal niet hetzelfde team, N'Golo Kanté vertrok naar . We speelden ook in de , elke drie dagen een wedstrijd. Daar waren we niet klaar voor."