Arsenal gaat na vierenhalf jaar afscheid nemen van Bielik

De verdediger van the Gunners zal donderdag een medische keuring hebben op Pride Park voordat hij zijn overstap naar de Championship-club afrondt.

gaat afscheid nemen van de Poolse jeugdinternational Krystian Bielik, die voor 10,9 miljoen euro de overstap gaat maken naar Derby County. De 21-jarige verdediger heeft nog geen enkele Premier League-wedstrijd gespeeld voor the Gunner s, nadat hij in 2015 werd overgenomen van Legia Warschau.

Na een uitstekende huurperiode bij Charlton Athletic vorig seizoen, waar hij the Addicks hielp aan promotie naar de Championship, nam zijn marktwaarde flink toe. Arsenal had gehoopt de verdediger - die ook op het middenveld uit de voeten kan - te overtuigen een nieuw contract in het Emirates Stadium te tekenen voordat hij opnieuw uitgeleend zou worden.

Maar Bielik heeft duidelijk gemaakt dat hij geen interesse had om nog een seizoen uitgeleend te worden en dat hij een definitieve transfer wilde maken, als hij geen kans zou krijgen onder Unai Emery. Bielik zei voor het EK Onder-21 van deze zomer in gesprek met Poolse media : "Mijn toekomst is onbekend, maar er is één ding dat ik zeker kan zeggen: ik ga zeker niet terug naar Arsenal Onder-23."

"In dit stadium zou het niet logisch zijn. Als ik niet de mogelijkheid krijg om permanent bij het eerste team te komen, moet ik naar andere oplossingen zoeken. Ik voel me nu een eerste elftal-speler, dus ik wil in het eerste elftal spelen. Dit is echter niet het huiste moment om deze kwesties te bespreken, want ik wil honderd procent gefocust zijn op het EK."

Er was deze zomer veel belangstelling voor Bielik. Verschillende clubs uit de Championship en ook had interesse in de speler van Arsenal. Maar nu lijkt de centrale verdediger de overstap te maken naar Derby County, nadat the Gunners een akkoord hebben bereikt met the Rams over een transfersom van 10,9 miljoen euro plus bonussen.

Bielik zal donderdag een medische keuring ondergaan bij de Championship-club, voordat hij zijn transfer naar Pride Park afrondt. De deal komt kort nadat Arsenal Xavier Amechi voor 2,4 miljoen euro heeft verkocht aan Hamburger SV. De club incasseert zodoende weer geld, met nog een week te gaan tijdens de Britse transferperiode.

Arsenal - dat binnenkort de komst van de Ivooriaanse vleugelaanvaller Nicolas Pépé voor ruim 79 miljoen euro zal aankondigen - is in gesprek met Celtic voor linksback Kieran Tierny. De Schotse landskampioen heeft al twee aanbiedingen afgeslagen, waar hun vraagprijs op de 22-jarige verdediger ligt op 27 miljoen euro.

De onderhandelingen gaan door. Emery wil zich graag versterken met Tierney, die naar verluidt graag de overstap wil maken naar de Premier League. De aanstaande verkoop van Bielik zou Arsenal extra budget kunnen geven die ze nodig hebben om de komst van de verdediger eindelijk over de streep te trekken.