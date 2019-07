Arsenal-fans doen in gezamenlijk statement oproep aan Kroenke

Supporters van Arsenal roepen clubeigenaar Stan Kroenke op om meer ambitie te tonen en te investeren in de huidige selectie.

De grootste supportersgroepen van The Gunners hebben een gezamenlijk statement naar buiten gebracht om de aandacht van Kroenke te wekken. Ze willen dat de Amerikaan zijn club nieuw leven inblaast.



bereidt zich voor op het derde jaar op rij zonder -voetbal en manager Unai Emery kon deze zomer pas één nieuwe speler verwelkomen. De 18-jarige Gabriel Martinelli werd overgenomen van het Braziliaanse Ituano.



Noord-Londense fans raken steeds meer gefrustreerd over de manier waarop hun club wordt gerund. Veel fans denken dat Kroenke niet genoeg ambitie toont om de steeds groter wordende kloof met en te dichten.



De steenrijke Amerikaan verscheen in 2007 voor het eerst op het toneel bij Arsenal, een jaar nadat de club in Parijs de finale van de Champions League verloor van (2-1). Sindsdien wonnen de Engelsen slechts drie FA Cups en nu moet men dus voor het derde seizoen op rij genoegen nemen met -voetbal.



De achteruitgang op het veld leidde al tot thuisduels voor duizenden lege stoeltjes in het Emirates Stadium en voor duizenden supporters is de maat nu echt vol.



Voor de eerste keer zijn de grootste supportersgroepen van Arsenal, maar ook andere invloedrijke fans, websites en bloggers samengekomen om actie te ondernemen.



Met de hashtag #wecaredoyou hebben ze een statement naar buiten gebracht waarin Kroenke wordt gevraagd om het tij te keren.

"Als fans van Arsenal hebben we met frustratie toegekeken hoe de voetbalprestaties het afgelopen decennium zijn afgenomen", begint het statement. "Toen Stan Kroenke zijn eerste clubaandelen kocht, had Arsenal net zijn eerste Champions League-finale in de geschiedenis gespeeld. Twaalf jaar later gaat de club voor het derde jaar op rij in de Europa League spelen."



"Buiten het veld hebben de fans zich nog nooit zo gemarginaliseerd gevoeld en zo genegeerd en ondergewaardeerd. Dat werd helaas geïllustreerd toen Kroenke met geweld de laatste aandelen van supporter-aandeelhouders kocht, zonder ook maar één woord van waardering voor hun bewarende rol binnen de club."



"Het voelt alsof Arsenal op een kruispunt staat. Het is tijd voor verandering."



"Wat iedereen die deze verklaring heeft ondertekend wil zien, is dat Kroenke zinvolle actie onderneemt om onze club nieuw leven in te blazen."



"Dat vereist werk om het bestuur te versterken en om van Arsenal weer een plek te maken waar supporters er echt bij horen. Die verandering begint bij beter leiderschap."



Het statement gaat verder met het moment waarop Kroenke de Londense grootmacht definitief overnam. Hij sprak toen de ambitie uit om jaarlijks om de Premier League- en Champions League-titel mee te doen. "Maar we zien weinig bewijs waarmee dat bereikt zou moeten worden. Onze club voelt slechts als een investeringsmodel, gepersonificeerd door de eigenaar die zei dat hij Arsenal niet heeft gekocht om prijzen te winnen."



"Het is triest dat een instituut als Arsenal FC zo'n passieve eigenaar heeft. We willen allemaal een duidelijk doel en een duidelijke richting zien. KSE (Kroenke Sports & Entertainment, het bedrijf dat eigenaar van de club is, red.) zou meer open en verantwoordelijk moeten zijn en uitleggen hoe ze de grote prijzen willen gaan pakken."



Het gezamenlijke statement gaat ook in op de behoefte aan een beter ticketsysteem en de fans roepen de club op het plan te ondersteunen om staanplaatsen te laten terugkeren. Bovendien hopen ze dat Arsenal tegen een Europese Super League is, waaraan bepaalde eliteclubs ieder jaar zouden meedoen.



"Als fans van Arsenal geven we hier veel om", eindigt het statement.



"We horen graag van onze club en we zien graag acties waaruit blijkt dat de club hier óók veel om geeft. De eerste kans komt wanneer de 'managing director' en 'head of football' op 25 juli tegen uitgenodigde supporters spreken. We dringen er bij hen op aan om de hier aan de orde gestelde zaken dan te bespreken."



"We zullen met belangstelling kijken."