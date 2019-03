Arsenal-fan Alaba 'geïnteresseerd' in overstap naar 'grote clubs' in Premier League

De verdediger van Bayern München ligt nog jaren vast bij de Duitse kampioen, maar staat in de toekomst open voor een mooie transfer.

David Alaba heeft de deur op een kier gezet voor een mogelijke transfer naar de Premier League. Hij geeft aan dat hij zich 'kan voorstellen' dat hij in Engeland of Spanje gaat voetballen. De veelzijdige Oostenrijker staat al op 335 wedstrijden voor Bayern en heeft de reputatie een van de beste linksbacks van Europa te zijn.

En hoewel hij zijn liefde voor der Rekordmeister opnieuw benadrukt, zegt Alaba ook dat hij nadenkt over een verandering in de toekomst, waarbij de Engelse topclubs net als en opties zijn. "Ik kan me voorstellen dat ik wat anders zal willen, maar voel me ook erg goed bij Bayern", stelt de back in gesprek met Bild.

"Elk jaar zijn er nieuwe uitdagingen en er zal altijd druk zijn. Ik ben gelukkig in München, maar kan natuurlijk ook ooit iets anders willen", waarbij hij direct wordt gevraagd in welke land hij dan zou willen spelen. "Spanje, Engeland. In Spanje zou het een van de twee grote clubs zijn, denk ik. Real of Barcelona en anders de grote clubs in Engeland.

Alaba heeft al eens onthuld dat hij in zijn jeugdjaren fan van was en die liefde is niet bekoeld geraakt. "Als je als kind voor Arsenal bent, blijf je dat op de een of andere manier je hele leven meedragen", besluit de linksback over de club die nog wel een extra linksback in de selectie kan gebruiken naast Sead Kolasinac en de ouder wordende Nacho Monreal.