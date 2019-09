Arsenal en Spurs gaan niet meedoen om de titel - Tactische lessen van het Premier League-weekend

De Noord-Londense derby leverde een chaotisch 2-2 gelijkspel op en bij beide teams waren hun zwakke punten zichtbaar.

De Premier League krijgt nu al een voorspelbare en vertrouwde vorm, want en gaan na routinezeges in het weekend als beste teams de interlandonderbreking in.

Zoals de afgelopen speelronde in Engeland aantoonde, hebben de veronderstelde uitdagers van de top twee de komende veertien dagen genoeg om over na te denken.

Bij is echter reden om optimistisch te zijn, want zij hebben misschien wel de beste aankoop van dit seizoen in de gelederen...

1) Backs tonen aan waarom en Spurs niet gaan meedoen om de titel

Arsenal speelde met Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pépé en Alexandre Lacazette, met daarachter drie middenvelders. De 4-3-3-formatie van Unai Emery had wel iets weg van de tactische benadering van Jürgen Klopp bij Liverpool. Ainsley Maitland-Niles en Sead Kolasinac zijn echter niet goed genoeg om dit systeem vloeiend te laten werken.

Het aanvalstrio van Liverpool speelt nogal centraal, waardoor verdedigers van de tegenstander dicht op elkaar staan en er op de vleugels ruimte ontstaat. De backs van Arsenal waren juist niet in staat om de ruimtes te benutten toen die zondag tegen Tottenham ontstonden.

Maitland-Niles en Kolasinac konden allebei niet overtuigen, waardoor The Gunners vaak door een druk bezet centrum probeerden te komen. Aan de andere kant van het veld had de thuisploeg moeite om Son Heung-min te verdedigen en was vrijwel iedere counteraanval gevaarlijk.

De backs van Tottenham deden het niet veel beter. Davinson Sánchez voelde zich totaal niet op zijn plek en Danny Rose is geen schim van zichzelf. De linksback werd meerdere keren uitgespeeld door Pépé.

In het moderne voetbal zijn vleugelverdedigers van vitaal belang voor het aanvalsspel en hun breedte is een belangrijk wapen op een overvol middenveld. Arsenal en de Spurs hebben op die posities veel te weinig kwaliteit en daardoor zullen beide ploegen deze jaargang niet in de buurt van Manchester City of Liverpool komen.

2) Azpilicueta en te kijk gezet door Sheffield's 3-5-2

Door een trage en wat nerveuze start van Sheffield United keek het elftal van manager Chris Wilder zaterdag halverwege tegen een 2-0 achterstand aan tegen Chelsea. Er leek voor de gastheer geen vuiltje aan de lucht.

Maar toen de bezoekers wat meer rust in het spel kregen, waren ze in staat om de tactische problemen van de ploeg van Frank Lampard te onderstrepen. De 3-5-2 was een ideale formatie om Chelsea's middenveld te overbelasten en zich te richten op de zwakste verdediger, Cesar Azpilicueta.

De uitgestrekte vorm van Chelsea laat het hele seizoen al gapende gaten achter op het middenveld en zaterdag gebeurde dat vooral na rust, toen Mateo Kovacic en Jorginho het niet meer konden belopen door de pressing van Sheffield United.

Mason Mount probeerde zo hoog mogelijk druk te zetten en het driemansmiddenveld van de bezoekers overrompelde The Blues. Het leidde ertoe dat United kon domineren.

Coach Wilder richtte zich op de kant van Azpilicueta en Enda Stevens was continu in de aanval met Jack O'Connell. Beide treffers ontstonden door fouten van Azpilicueta, die in de war raakte toen centurmverdediger O'Connell mee naar voren kwam.

United verdient complimenten dat ze niet naar Stamford Bridge waren gekomen om alleen maar te verdedigen. Door aan te vallen en lange ballen naar de vleugels te spelen kon de foutgevoelige Azpilicueta onder druk worden gezet.

3) had Man United moeten verslaan

Als The Saints niet de fout hadden gemaakt om hoog druk te zetten in het eerste kwartier, dan hadden ze zaterdag rond lunchtijd van gewonnen.

Premier League-wedstrijden beginnen bijna altijd hectisch, met beide partijen die vroeg druk willen zetten tot er een bepaald patroon ontstaat. Maar na de winst van op Old Trafford vorige week had Southampton het op de gebruikelijk manier moeten aanpakken.

Door het pressievoetbal ontstond er voor United ruimte in de tegenaanval. Het middenveld werd meerdere keren overgeslagen en de terugtrekkende viermansdefensie van Southampton creëerde alleen maar meer ruimte voor Juan Mata, Daniel James en Marcus Rashford om zich uit te leven. United's goal ontstond uit een simpele pass waarmee de hele thuisploeg werd uitgespeeld, waarna James raak kon schieten.

Southampton leerde z'n les en stapte over op een 4-2-2-formatie waarin veel minder ruimte was voor de snelle frontlinie van United. Eindelijk deed de gastheer wat Crystal Palace ook had gedaan. Vanaf dat moment werd het team van Ole Gunnar Solskjaer afgetroefd en pakte Southampton een verdiend punt, zelfs nadat Paul Pogba meer het tempo ging dicteren.

Normale regels zijn niet van toepassing als je tegenover Solskjaer's team staat. Zorg ervoor dat United vanaf het begin geen ruimte vindt en je komt al een heel eind.

4) Norwich blijft er niet in als aanpak in uitduels niet verandert

Kenners waren op de openingsdag nog zeer positief over de speelwijze van Norwich City op Anfield, ook al liep de promovendus daar tegen een ruime nederlaag aan. Met als argument dat als je toch al verliest, je dat maar beter met leuk voetbal kan doen.

De 2-0 nederlaag bij kan echter niet op dezelfde manier worden geïnterpreteerd. De selectie van manager Daniel Farke heeft punten in uitwedstrijden nodig en om die te pakken, zal men de aanpas moeten wijzigen.

Veel clubs uit de Premier League spelen het liefst op de counter en teams als Crystal Palace, en West Ham vinden uitwedstrijden daarom bijna makkelijker om te winnen.

Norwich is veel te kwetsbaar door de vrijmoedigheid van de ploeg en de tegenstander wordt in de kaart gespeeld. Het voelt misschien goed om in het London Stadium meer balbezit te hebben, maar het is een naïeve benadering.

West Ham counterde continu via de flanken en profiteerde zo van de open formatie die Norwich hanteerde. Het eerste doelpunt was een mooi voorbeeld. Andriy Yarmolenko en Felipe Anderson liepen zo door de defensie van Norwich heen, waardoor The Hammers een counteraanval konden opzetten die meestal niet mogelijk is op eigen veld.

Norwich moet een meer conservatieve, compacte speelwijze gebruiken in uitwedstrijden als men niet wil degraderen.

5) Delph kan aanwinst van het seizoen worden

Na vorige week getuige te zijn geweest van een waardeloze wedstrijd van het middenveld tegen Aston Villa, mocht Fabian Delph in de ploeg komen van Everton-manager Marco Silva. The Toffees werden daardoor getransformeerd.

De oud-speler van Villa was zowel met als zonder bal geweldig. Zijn atletische vermogen in tackles en intelligentie in balbezit zorgden ervoor dat de thuisploeg het duel met Wolves controleerde. Delph gaf André Gomes zelfs het vertrouwen om zijn niveau te verhogen.

Delph zorgde voor meer tackles (vier), onderscheppingen (drie) en passes (62) dan iedere andere speler op het veld. Opmerkelijk genoeg leek het wel alsof Everton's middenveld (twee spelers) een numeriek voordeel had ten opzichte van het driemansmiddenveld van de Wolves.

Everton had 59 procent balbezit en hoewel de goals voor een groot deel ontstonden via Lucas Digne, was het Delph's controle op het middenveld die de thuisploeg het vertrouwen gaf om twee keer de voorsprong te herstellen.

Voor slechts tien miljoen euro werd de 29-jarige Delph weggehaald bij Manchester City en hij zou wel eens de beste aankoop van het seizoen kunnen worden.