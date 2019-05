Arsenal en Chelsea krijgen slechts zesduizend tickets voor EL-finale

Arsenal en Chelsea plaatsten zich donderdag voor de finale van de Europa League, maar hoeven daarin niet op veel steun te rekenen van hun fans.

De UEFA stelt namelijk slechts 6.000 tickets beschikbaar voor beide finalisten, terwijl het Olympic Stadium in Baku op woensdag 29 mei plaats biedt aan 68.700 toeschouwers.

laat in een reactie aan de BBC weten 'teleurgesteld' te zijn in het feit dat slechts zesduizend supporters van the Gunners aanwezig kunnen zijn bij de finale. "Er zijn duizenden fans die de club al jaren steunen en deel uitmaken van dit Europese seizoen, die er nu niet bij kunnen zijn." De Premier League-club laat weten dat de prijzen van de kaartjes tussen de dertig en honderddertig euro kosten. De meeste toegansbewijzen kosten ongeveer vijftig euro.



In 2017 kregen en allebei tienduizend kaartjes voor de finale in de Friends Arena Stockholm. In het stadion in Zweden was plaats voor totaal vijftigduizend toeschouwers. Voor de finale van de krijgen en krijgen beide clubs 16.613 kaartjes. De eindstrijd wordt afgewerkt in het Wanda Metropolitano in Madrid, goed voor een capaciteit van 68.000.