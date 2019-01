'Arsenal en Barça door naderende contractverlenging toch dicht bij deal'

Denis Suarez lijkt nu toch echt op weg naar Arsenal. Vorige week werd nog gemeld dat de komst van de Barça-middenvelder definitief van de baan was.

Dinsdagmiddag schijnt hier echter weer verandering in te zijn gekomen, aangezien onder meer Cadena COPE , The Independent en Mundo Deportivo weten te melden dat de huurtransfer van de middenvelder toch op het punt van afronding staat.

De belangrijkste reden dat Barça toch weer in gesprek met the Gunners is gegaan is naar verluidt de beslissing van Suárez om zijn contract met een jaar te verlengen tot medio 2021. De middenvelder lag in eerste instantie nog tot volgend jaar vast, waardoor hij aankomende zomer eventueel met een aflopend contract terug zou keren in Barcelona als Arsenal besloot om hem niet definitief in te lijven.



De Catalanen lopen nu niet langer het risico dat zij aankomende zomer tegen een gereduceerd bedrag afscheid moeten nemen van de enkelvoudig Spaans international en hebben dus volgens de laatste geruchten de lichten op groen gezet voor een deal. Arsenal zal Suárez voor 2 miljoen euro tot het einde van het seizoen huren en heeft de optie om de transfer aankomende zomer voor 20 tot 25 miljoen euro permanent te maken.



Real Betis en Sevilla hebben deze maand overigens allebei een bedrag dat tussen de vijftien en twintig miljoen euro op Suárez geboden, maar kregen nul op het rekest. De middenvelder wil alleen naar Arsenal, waar hij herenigd zal worden met trainer Unai Emery en een kans krijgt om zich te bewijzen in de Premier League. Suárez heeft namelijk een verleden bij Manchester City, maar slaagde er daar nooit in om door te breken.