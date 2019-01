Arsenal dicht bij huurtransfer Denis Suarez

Arsenal staat op het punt om Denis Suarez tijdelijk over te nemen van Barcelona. Unai Emery heeft zijn landgenoot overgehaald om naar Londen te komen.

Emery zei donderdag op een persconferentie dat The Gunners in januari geen permanente transfers zullen doen, maar dat huurtransfers wel een optie zijn. Goal weet dat Denis Suarez dicht bij zo'n tijdelijke overstap naar het Emirates Stadium is.



Vorig jaar rond deze tijd versterkte Arsenal zich met Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan, terwijl in de zomer ook Lucas Torreira, Bernd Leno, Sokratis Papastathopoulos en Matteo Guendouzi werden vastgelegd. De club verwacht dat men na afloop van dit seizoen meer transferbudget heeft, omdat dan de nieuwe deal met kledingsponsor Adidas ingaat.



Tot die tijd moet Denis Suarez met Alex Iwobi en Mkhitaryan gaan strijden om een basisplaats op de flanken. De 25-jarige Spanjaard heeft eerder met Emery samengewerkt bij Sevilla, in het seizoen 2014/15.



"Ik weet niet wat zijn situatie is. We kunnen later pas spelers contracteren", aldus de manager donderdag. "Ik weet dat de club bezig is met mogelijkheden voor spelers die ons kunnen helpen aan de prestaties die we nu nodig hebben."



Raul Sanllehi, Arsenal's head of football, leidt namens de Londense club de onderhandelingen met Barcelona, waar hij in het verleden negen jaar werkzaam was.



Het contract van Suarez in Camp Nou verloopt in de zomer van 2020. Daardoor is de kans vrij groot dat er een optie in het huurcontract wordt opgenomen die Arsenal verplicht om de speler over een half jaar definitief over te nemen.



Ondertussen gaat de zoektocht van de Engelsen naar een extra centrumverdediger door. De druk op Sokratis, Shkodran Mustafi en de net herstelde Lauren Koscielny is groot, omdat collega Rob Holding in december een knieblessure opliep die zijn seizoen beëindigde. Konstantinos Mavropanos komt maandag waarschijnlijk in actie met Arsenal Onder-23. Als de Griek volledig fit is, kan hij ook in actie komen in de hoofdmacht.