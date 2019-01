'Arsenal denkt aan Marc Overmars vanwege naderende breuk'

Sven Mislintat wordt de laatste dagen in verband gebracht met een vertrek bij Arsenal.

De technisch eindverantwoordelijke zou bij the Gunners onder meer in de clinch liggen met trainer Unai Emery, waardoor een afscheid aanstaande zou zijn volgens diverse Engelse en Duitse media. Volgens Kicker is Marc Overmars een van de kandidaten om Mislintat bij Arsenal op te volgen.

De directeur spelersbeleid van Ajax zou een van de namen zijn waar de club momenteel aan denkt. Overmars speelde van 1997 tot 2000 in het shirt van de Londenaren. Hij werd eerder ook al in verband gebracht met een hoge functie bij Arsenal, maar een transfer is nimmer aanstaande geweest. Nu zou Overmars wederom op het lijstje staan.



Mislintat sloot zich eind 2017 aan bij Arsenal, maar Arsène Wenger en Ivan Gazidis, die beiden verantwoordelijk waren voor de komst van de voormalig bestuurder van Borussia Dortmund, zijn inmiddels vertrokken. Mislintat ligt nog tot medio 2020 vast in Londen, maar volgens onder meer The Independent en BILD komt aan de samenwerking vroegtijdig een einde.



Arsenal zou zich nu aan het oriënteren zijn wie de 46-jarige Duitser, die in de belangstelling zou staan van Bayern München, kan opvolgen. Naast Overmars is ook onder anderen Eduardo Cesar Daud Gaspar, voetbalnaam Edu, in beeld bij Arsenal. De oud-middenvelder, die tweeënhalf jaar bij de Engelse club heeft gespeeld, is momenteel bij de Braziliaanse voetbalbond als technisch coördinator werkzaam.