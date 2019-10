Arsenal-captain Xhaka doorbreekt het stilzwijgen

Granit Xhaka is met een verklaring naar buiten gekomen naar aanleiding van zijn veelbesproken wissel in de wedstrijd van Arsenal tegen Crystal Palace.

Tijdens het thuisduel van zondag werd Xhaka na rust door manager Unai Emery gewisseld. Door een deel van het publiek in het Emirates Stadium werd die wissel met cynisch gejuich ontvangen. De aanvoerder smeet zijn aanvoerdersband vervolgens naar Pierre-Emerick Aubameyang, waardoor de geluiden alleen maar luider werden.

Xhaka maakte nog wat provocerende gebaren, riep 'f*ck off' naar de fans, trok zijn shirt uit en stoomde onder een flink fluitconcert naar de kleedkamer. Emery zei direct na afloop dat de reactie van zijn speler fout was, maar de middenvelder liet tot woensdagavond nog niets van zich horen.

bracht woensdagavond een statement van Xhaka naar buiten. "Nadat ik wat tijd heb genomen om terug te kijken op wat er zondag is gebeurd, wil ik graag iets uitleggen", begint de Zwitser. "De gebeurtenissen rondom mijn wissel hebben mij diep geraakt. Ik houd van deze club en ik zal altijd 100 procent voor de club geven, binnen en buiten het veld."

"Mijn gevoel van de laatste weken en maanden dat ik me niet begrepen voel door de fans, en de herhaaldelijke beledigende reacties tijdens wedstrijden en op social media, hebben me heel veel pijn gedaan. Mensen hebben dingen gezegd als: 'We gaan je benen breken, 'We vermoorden je vrouw' en 'Hopelijk krijgt je dochter kanker'. Dat heeft me enorm opgefokt en het bereikte een kookpunt toen ik zondag weer die afwijzing voelde."

Xhaka geeft toe dat hij zichzelf niet meer onder controle had. "Ik reageerde op een manier die respectloos was richting de groep fans die met positieve energie onze club, ons team en mijzelf steunt. Dat was niet mijn intentie en het spijt me als dat zo is overgekomen."

"Mijn wens is dat we weer wederzijds respect voor elkaar krijgen en dat we onthouden waarom we verliefd zijn geworden op deze sport. Laten we op een positieve manier vooruit gaan."

Granit Xhaka was woensdag niet betrokken bij de knotsgekke wedstrijd van Arsenal in de League Cup. De ploeg speelde op Anfield met 5-5 gelijk tegen , dat vervolgens de penalty's beter nam. Zaterdagmiddag krijgen The Gunners in de Premier League bezoek van .