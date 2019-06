Arsenal brengt bod van 25 miljoen euro uit op Saliba; concurrentie van Tottenham

The Gunners hebben van de AS Saint-Étienne-verdediger hun belangrijkste doelwit gemaakt, maar ze krijgen concurrentie van hun aartsrivaal.

heeft een bod uitgebracht van 25 miljoen euro op AS Saint-Étienne-verdediger William Saliba, maar jaagt ook op de achttienjarige verdediger. Volgens bronnen in de buurt van de speler hebben the Gunners de gesprekken geopend met de Franse jeugdinternational en hun eerste bod uitgebracht, hoewel er nog geen overeenstemming is bereikt.

Zoals gemeld door Goal is Saliba het belangrijkste transferdoelwit van Arsenal voor de zomer, waar manager Unai Emery zijn verdediging graag zou willen versterken voor het seizoen 2019/20. Er is echter stevige concurrentie van the Spurs voor de centrale verdediger en de verliezend finalist van de zal naar verwachting in de komende dagen een bod uitbrengen op Saliba.

Er wordt zelfs verwacht dat er een strijd zal ontstaan tussen de twee clubs uit Noord-Londen, hoewel Arsenal nog altijd wordt beschouwd als de favoriet om als winnaar uit de bus te komen. Saliba brak tijdens het seizoen 2018/19 door bij Saint-Étienne en kwam tot negentien wedstrijden in alle competities.

Arsenal incasseerde vorig seizoen in totaal 51 doelpunten in de Premier League en Emery wil maatregelen nemen om dat deel van zijn team te versterken. Shkodran Mustafi heeft de afgelopen twaalf maanden de nodige kritiek gekregen voor zijn spel, terwijl Laurent Koscielny in september 34 jaar zal worden, waar zijn contract afloopt in 2020.

The Gunners hebben Saliba uitgebreid bekeken tijdens het seizoen 2018/19 en zijn onder de indruk van zijn volwassenheid. Met zijn lengte van 1.93 meter is hij een imposante verschijnen en past hij in het profiel dat Emery wil aantrekken.

Saliba tekende in april een nieuw vierjarig contract, maar het de -ploeg weet dat het moeilijk zal zijn om de Franse jeugdinternational nog een seizoen te behouden. Arsenal zal waarschijnlijk hun bod moeten verhogen om de verdediger vast te kunnen leggen, maar de interesse van Tottenham zou de prijs ook omhoog kunnen drijven.

Goal meldde eerder al dat Arsenal een beperkt transferbudget van vijftig miljoen euro heeft om mee te werken tijdens de zomerse transferperiode. Het bedrag is niet hoger uitgevallen nadat de club afgelopen seizoen kwalificatie voor de Champions League misliep.

Dat bedrag kan echter stijgen door de verkoop van spelers. De club streeft ernaar om afscheid te nemen van een deel van het eerste elftal om het budget te verhogen en de loonlast te verlagen.