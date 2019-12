'Arsenal bombardeert sterspeler uit legendarisch team tot nieuwe topfavoriet'

Patrick Vieira is bij Arsenal topfavoriet om de vorige week ontslagen Unai Emery op lange termijn op te volgen, zo verzekert Nice-Matin.

De Engelse grootmacht wordt op dit momenteel tijdelijk geleid door Fredrik Ljungberg, maar de Zweed lijkt op lange termijn absoluut niet de favoriet van de clubleiding.

Het doorgaas goed ingevoerde Nice-Matin weet namelijk dat Vieira bovenaan het lijstje van staat om Emery op te volgen. De 43-jarige Fransman is sinds het begin van het seizoen 2018/19 hoofdtrainer van OGC Nice en ontwikkelt zich positief.

De werkgever van onder anderen Kasper Dolberg staat weliswaar enigszins teleurstellend veertiende in de , maar de achterstand op de nummer drie OSC bedraagt 'slechts' zes punten.

De clubleiding van Arsenal is naar verluidt gecharmeerd van de trainerskwaliteiten van Vieira, die bovendien een rijk verleden heeft bij de club. Vieira was als voetballer jarenlang verbonden aan the Gunners en was in het seizoen 2003/2004 aanvoerder van het team dat ongeslagen kampioen van Engeland werd. De Fransman staat zelf niet onwelwillend tegenover een terugkeer in Noord-Londen, zo klinkt het.

Vieira lijkt Nice echter niet zomaar te kunnen verlaten voor Arsenal. De trainer heeft immers nog een contract tot medio 2021 bij les Aiglons en sportief directeur Julien Fournier is naar verluidt absoluut niet van plan om mee te werken aan tussentijds vertrek naar Arsenal.

Mocht Vieira daadwerkelijk de topfavoriet van de Arsenal-leiding szijn, dan mag dat enigszins verrassend genoemd worden. In de Engelse media werd de naam van Vieira weliswaar zo nu en dan genoemd, maar bij de bookmakers bijvoorbeeld worden Ljungberg, Marcelino, Mikel Arteta, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino en zelfs Carlo Ancelotti op dit moment allen een grotere kans toegedicht op het uiteindelijke hoofdtrainerschap van Arsenal.