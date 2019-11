'Arsenal beslist vrijdagochtend over lot van Emery na Europese zeperd'

Arsenal verloor donderdagavond in de groepsfase van de Europa League met 1-2 van Eintracht Frankfurt.

Daardoor is de positie van manager Unai Emery weer een beetje verder onder druk komen te staan. In de Engelse media sijpelen al berichten door dat de beleidsbepalers van the Gunners vrijdagochtend bij elkaar komen voor crisisoverleg. Emery blijft optimistisch naar de toekomst kijken, ondanks de dramatische reeks van zeven wedstrijden zonder overwinning.

"Ik blijf positief, al ben ik boven alles ook realistisch", hint Emery in gesprek met Sky Sports naar een mogelijk tussentijds vertrek bij . "Ik denk na over de volgende wedstrijd (tegen Norwich City, red.) en hoe we kunnen verbeteren."

"We moeten ons vasthouden aan de eerste helft tegen Frankfurt, want die was goed. We hebben verloren, waar we eigenlijk hadden moeten winnen. We hebben in ieder geval progressie geboekt ten opzichte van het laatste duel, vind ik."

De slechtste serie sinds 1992 is ook de supporters van Arsenal een doorn in het oog. De Londense club meldde donderdag dat er 49.919 kaarten waren verkocht voor het thuisduel met Frankfurt, maar in werkelijk kwamen er veel minder toeschouwers opdagen in het Emirates Stadium. Verschillende supporters hadden bordjes met 'Emery Out' meegenomen en bij het laatste fluitsignaal was het boegeroep niet van de lucht.

Er zijn naar verluidt veel zorgen bij de directie van Arsenal over de voetbalvisie die Emery voorstaat. Daarnaast verschenen er al verhalen in de Engelse media over de vermeende onvrede van aanvallers Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette over de werkwijze van de Spaanse manager.

Voormalig aanvoerder Granit Xhaka lijkt ook nog steeds niet gelukkig te zijn, al kan de teruggekeerde middenvelder rekenen op de steun van Emery. "Hij speelde erg goed en dat is goed nieuws voor Granit. Hij deed het goed en de supporters hielpen hem daar zeker bij."