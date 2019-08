Arsenal bereid ver te gaan voor Leipzig's Upamecano

The Gunners willen graag een nieuwe centrumverdediger vastleggen nu Laurent Koscielny naar Bordeaux vertrekt.

is bereid ver te gaan voor -verdediger Dayot Upamecano nu het versterken van de verdediging een race tegen de klok aan het worden is.

De Londenaren hebben nog tot donderdagavond 18.00 uur de tijd om een vervanger voor de naar Bordeaux verkassende Koscielny vast te leggen.

De 33-jarige Fransman is al in zijn vaderland voor een medische keuring, waarna een transfer ter waarde van vijf miljoen euro bezegeld kan worden.

The Gunners hadden gehoopt de 33-jarige Fransman om te kunnen praten, waardoor hij zijn contract zou uitdienen en deel uit zou maken van de plannen van manager Unai Emery tijdens het seizoen 2019/20.

De ontevreden captain besliste echter anders en de club werkt hard aan zijn opvolging, waarbij de 20-jarige Upamecano momenteel als favoriete optie geldt in het Emirates Stadium.

Er is al contact gelegd met de topclub uit de , die zo'n 75 miljoen euro verlangt, hetgeen het een lastige deal zou maken voor Arsenal, dat deze zomer met een gelimiteerd budget te werk moet gaan.

Tegelijkertijd is de club ook nog altijd in gesprek met over Daniele Rugani. Arsenal zag vorige week een voorstel voor een tweejarig huurverband afgewezen worden en overweegt nu andere aanbiedingen.

Juventus staat niet welwillend tegenover een vertrek van Rugani omdat men twijfels heeft over de fitheid van Giorgio Chiellini, die last heeft van een hardnekkige kuitblessure.

Mogelijk dat men wel bereid is mee te werken aan een permanente transfer, hetgeen dan om een bedrag van zeker 55 miljoen euro moet gaan.

Arsenal acht die prijs echter te hoog en neemt Rugani liever op huurbasis over, met een lagere optie tot koop aan het einde van het seizoen.

De club uit noord-Londen is op haar beurt bereid om Shkodran Mustafi te verkopen om wat extra cash binnen te halen voor transfers, maar de Duitse verdediger heeft duidelijk gemaakt voor zijn kans te willen vechten.

Lees beneden verder

Mustafi hoeft bij trainer Unai Emery nergens op te rekenen en is in de pikorde gedaald tot achter Calum Chambers, die zondag vermoedelijk achterin naast Sokratis gaat starten tegen .

Carl Jenkinson, nog een overbodige Arsenal-verdediger, staat overigens voor een definitief vertrek uit het Emirates Stadium. Hij gaat spoedig een contract tekenen bij Nottingham Forest, dat een geringe transfersom overmaakt.

Tegenover zijn afscheid staat de mogelijke komst van linksback Kieran Tierney. Arsenal gaat weer in gesprek om zijn club Celtic te overtuigen. De som van 28 miljoen euro staat al vast, nu alleen de betalingstermijnen nog en de tijd tikt snel door.