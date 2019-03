Arsenal beleeft na droomstart zeer pijnlijke Europa League-avond

Arsenal heeft de eerste wedstrijd van het tweeluik met Stade Rennes in de achtste finales van de Europa League verloren.

De ploeg van Unai Emery kwam snel op voorsprong, maar na een rode kaart van Sokratis Papastathopoulos was het Rennes dat de zege wist binnen te hengelen: 3-1. Tegelijkertijd verloor Benfica met 1-0 van Dinamo Zagreb, waardoor de Portugezen, net als Arsenal, volgende week een nederlaag moeten zien weg te poetsen.



Stade Rennes - Arsenal 3-1

Arsenal beleefde een bliksemstart en stond al na vier minuten spelen op voorsprong. Aan de linkerkant van het veld kreeg Alex Iwobi alle ruimte om richting het vijandelijke doel te keren. De aanvaller kwam vervolgens met een verdekt schot dat leek op een voorzet. De bal vloog echter via de binnenkant van de paal in het doel: 0-1. Lange tijd leek Arsenal met een minieme voorsprong de kleedkamer te kunnen opzoeken, maar vlak voor het rustsignaal ging het fout bij de Londenaren.



Sokratis kreeg in het eerste bedrijf twee gele kaarten, waardoor Arsenal met tien man de eerste 45 minuten afsloot. Tot overmaat van ramp voor Arsenal wist Benjamin Bourigeaud het bezoek pijn te doen bij een vrije trap. De eerste poging van de middenvelder belandde nog in het muurtje, maar de rebound was wel succesvol: 1-1. Rennes kreeg met een man meer grip op de wedstrijd en dat was ook in de tweede helft zichtbaar.



De thuisploeg produceerde enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar het was een speler van Arsenal die uiteindelijk Rennes de 2-1 schonk. Nacho Monreal taxeerde een voorzet vanaf de rechterkant op ongelukkige wijze en passeerde zijn eigen doelman Petr Cech. Vlak voor tijd maakte Ismailla Sarr ook nog eens de 3-1 namens de Franse ploeg, waardoor Arsenal in eigen huis een flinke nederlaag moet wegwerken.



Dinamo Zagreb - Benfica 1-0

Dinamo Zagreb heeft in de eerste wedstrijd van het tweeluik goede zaken gedaan door in eigen huis af te rekenen met Benfica. Een strafschop in de eerste helft bleek voldoende voor de Kroaten om de zege veilig te stellen. Na een ongelukkige overtreding van Ruben Dias mocht Bruno Petkovic vanaf elf meter aanleggen: 1-0. Hoewel Benfica het merendeel van het balbezit had, kreeg de thuisploeg de beste kansen. Er werd echter niet meer gescoord in Zagreb.