Arsenal-aanvoerder dreigt record kwijt te raken: "Dat kunnen we niet weigeren"

Granit Xhaka groeide drie jaar geleden uit tot de duurste uitgaande speler van Borussia Mönchengladbach ooit.

legde destijds 45 miljoen euro neer voor de middenvelder. Diens landgenoot Denis Zakaria overtreft de Zwitser wellicht na afloop van dit seizoen, want om de nek van de controleur hangt naar verluidt een prijskaartje van ruim vijftig miljoen euro. Zakaria wordt door verschillende Europese topclubs op de voet gevolgd.

Max Eberl, sportief directeur van Gladbach, weet dat Zakaria zich in de kijker heeft gespeeld van onder meer , de tegenstander van zaterdag in de . "We zijn zeer tevreden over de ontwikkeling van Denis en hebben plannen met hem voor de lange termijn", citeert BILD de bestuurder, die gelijk een kanttekening plaatst.

"We blijven als Gladbach wel afhankelijk van transferinkomsten. Als er een heel goede aanbieding binnenkomt, dan kunnen we die niet weigeren."



Xhaka, die zijn oude werkgever nog immer op de voet volgt, deelt het enthousiasme van Eberl over Zakaria. "Hij ontwikkelt zich enorm", aldus de aanvoerder van the Gunners . "Met Denis naast me voel ik me altijd een stuk zekerder in het nationale elftal van Zwitserland." Xhaka komt met een welgemeend advies voor zijn collega-international. "Hij moet nu niet gaan zweven, er breekt nu een cruciale fase voor hem aan."



Yann Sommer, doelman van Gladbach en Zwitserland, is eveneens laaiend enthousiast over de 22-jarige middenvelder. "De progressie die Denis heeft geboekt is echt ongelooflijk. Hij is enorm belangrijk voor ons." Naar verluidt is -trainer Niko Kovac ook gecharmeerd van Zakaria, die ook op de lijstjes staat van scouts van , en .