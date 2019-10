'Arrogante trekjes' bij Jürgen Klopp: "Is je houding daardoor veranderd?"

Liverpool veroverde afgelopen seizoen de Champions League en gaat momenteel fier aan kop in de Premier League.

Manager Jürgen Klopp vertoont door het succes van the Reds echter hier en daar 'arrogante trekjes' , zo oordeelt Simon Jordan, oud-voorzitter van . Jordan ziet een duidelijk verschil tussen de Klopp van voor het winnen van het miljardenbal en de Klopp van enkele maanden na de triomf in de eindstrijd tegen (0-2).

Jordan verwijst naar een interview met Klopp bij de BBC na afloop van de thuiswedstrijd van tegen van zaterdag (2-1). De Duitser spuwde zijn gal over de in zijn ogen 'levensgevaarlijke tackle' van Hamza Choudhury op Mohamed Salah, die met een enkelblessure het veld moest verlaten.

Volgens de voormalige preses van the Eagles meet Klopp met twee maten, want over de harde tackle van Trent Alexander-Arnold op Leicester-middenvelder Youri Tielemans werd niet gesproken. "Is Klopp soms geïnfecteerd door de ziekte van arrogantie?", vraagt Jordan zich af in gesprek met talkSPORT.

"Ik heb een kleine verandering in zijn gedrag waargenomen, in zijn taalgebruik en in de robuustheid van zijn positie. Hij maakte een geïrriteerde indruk tijdens zijn uitleg over wat er was gebeurd met Salah."

"Al weet ik ook wel dat journalisten je soms tot wanhoop kunnen drijven met hun belachelijke vragen. Over Alexander-Arnold en zijn tackle met de noppen vooruit hoorde ik hem niet, maar in het geval van Salah kwam Klopp erg agressief over."

"Ik vraag het me gewoon af, zeker vanwege de charme die Klopp de laatste tweeënhalf jaar steevast gebruikte en waarmee hij zich regelmatig uit netelige situaties wist te redden", vervolgt Jordan zijn analyse over Klopp.

"Maar dat was allemaal voor de gewonnen -finale, toen hij nog te boek stond als een eeuwige verliezer in finales. Nu denk ik soms: Je hebt nu eindelijk iets gewonnen met Liverpool, is daardoor je houding veranderd? Zijn million dollar smile zorgde ervoor dat de media de laatste jaren zo met hem wegliepen."

"Maar is Klopp nu een ander persoon? Heeft hij de ziekte van arrogantie opgelopen, iets dat veel managers onder de leden hebben gehad?" Koploper Liverpool, acht punten los van regerend kampioen , hervat de competitie op 20 oktober tegen .