Arrestatie en kraakhelder statement na duel tussen Tottenham en Chelsea

De Engelse politie heeft een Chelsea-fan opgepakt wegens racistische uitingen aan het adres van Heung-Min Son tijdens het duel met Tottenham Hotspur.

Verschillende Engelse media, onder wie the Guardian en de Daily Mail, melden dat de Zuid-Koreaanse aanvaller zelf de geluiden niet heeft gehoord, maar dat de autoriteiten op de hoogte zijn gebracht door mede-supporters van de dader.

maakt tegelijkertijd in een statement bekend dat men momenteel uitgebreid onderzoek doet naar de vermeende racistische geluiden aan het adres van -verdediger Antonio Rüdiger.

Son werd tijdens het duel tussen Tottenham Hotspur en Chelsea, dat in een 1-2 overwinning voor the Blues eindigde, met een rode kaart van het veld gestuurd.

Dat zou voor een fan van de bezoekers aanleiding zijn geweest om de aanvaller van the Spurs racistisch te bejegenen, al zou Son dit zelf niet hebben gemerkt.

Mede-supporters van Chelsea wezen de autoriteiten op de geluiden richting Son, waarop er daags na de wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium een arrestatie verricht is door de Engelse politie.

Na de wedstrijd ging het voornamelijk over de racistische geluiden aan het adres van Rüdiger, mede doordat hij dit tijdens de wedstrijd al liet blijken. "Het is echt triest om weer racisme te zien bij een voetbalwedstrijd, maar ik vind het erg belangrijk om erover te blijven praten met elkaar."

"Zo niet, dan wordt het over een paar dagen (zoals altijd) weer vergeten. Het is gewoon zo jammer dat racisme nog steeds bestaat in 2019. Wanneer stopt deze onzin?", schreef Rüdiger op Twitter.

Tottenham Hotspur schrijft maandagavond in een statement dat momenteel alles in het werk wordt gesteld om de eventuele daders te vinden en roept getuigen op zich te melden.

"We zijn in staat om iedere fan na te gaan met camera's en zijn uren bezig geweest om beelden terug te kijken. Met liplezers hebben we de beelden bestudeerd en er is contact geweest met Chelsea voor verdere informatie van hun spelers", schrijft Tottenham Hotspur.

"Wees er alsjeblieft zeker van dat we dit tot op de bodem uitzoeken. We zijn vastberaden om het imago van de club in stand te houden met dit onderzoek. Iedere fan die schuldig wordt bevonden, krijgt een levenslang stadionverbod."

"Op dit moment zijn de bevindingen nog niet compleet en we zullen verder commentaar geven als alle feiten boven tafel zijn."