Arno Vermeulen onthult topdoelwit Feyenoord: "Hij heeft er zijn roots"

Jan de Jong kondigde woensdag verrassend zijn vertrek bij Feyenoord aan.

Een verschil van inzicht met de Raad van Commissarissen over de te varen koers is de reden dat de algemeen directeur de club aan het einde van deze maand zal verlaten, zo viel de lezen op de clubsite van de Rotterdammers. Volgens Arno Vermeulen is Robert Eenhoorn de voornaamste kandidaat om De Jong op te volgen bij .

Eenhoorn is momenteel als algemeen directeur werkzaam bij . De voormalig tophonkballer staat er goed op in De Kuip, claimt Vermeulen. "Het is geen geheim dat Robert Eenhoorn, de huidige directeur van AZ, al eerder op de lijst stond van potentiële directeuren. Ook toen De Jong de nieuwe directeur werd. Eenhoorn heeft zijn roots in Rotterdam en heeft er veel contacten", zegt de voetbalcommentator op de website van de NOS.



"Het zou in een stroomversnelling kunnen komen nu. De RvC van Feyenoord zal proberen Eenhoorn naar De Kuip te halen", verzekert Vermeulen, die zich wel afvraagt of Eenhoorn er überhaupt goed aan doet om op dit moment in te stappen bij Feyenoord. "Er wacht hem dan een zware taak en de vraag is of hij dat wil. Het loopt momenteel op rolletjes bij AZ. Maar dat zijn ambitie uiteindelijk wel bij Feyenoord ligt, dat lijkt me niet heel vreemd."



De Jong gaf zelf op de clubsite van Feyenoord al tekst en uitleg over zijn plotselinge vertrek. "Feyenoord staat voor een aantal belangrijke beslissingen aangaande de toekomst van de club. In een aantal van die te nemen beslissingen kan ik mij niet vinden. Dat gebeurt vaker in de grote mensenwereld en zeker in het voetbal. Daar moet je ook niet te moeilijk over doen. Het verandert ook niets aan de liefde voor de club. Ik wens Feyenoord alle succes van de wereld!", zo liet hij optekenen.