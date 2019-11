Arnesen bij Feyenoord-presentatie: "De wintermarcato vind ik onzin"

Feyenoord gaat in januari mogelijk de transfermarkt op in de zoektocht naar nieuwe spelers.

Dat heeft technisch directeur Frank Arnesen dinsdag laten weten bij zijn presentatie in De Kuip. Algemeen directeur Mark Koevermans, die eveneens werd voorgesteld, laat weten dat de Rotterdammers financieel gezond zijn.

"Afhankelijk waar Frank mee komt, zullen we kijken wat we kunnen doen in de winterstop", belooft Koevermans. Arnesen geeft aan dat hij geen groot voorstander is van het aantrekken van spelers in de winterse transferperiode.

"De wintermercato vind ik onzin. Het is niet leuk, maar het is wel nodig", aldus de nieuwe technisch directeur van . "Vaak is het moeilijk om goede spelers te krijgen. Waarom? Het zijn spelers die veel geblesseerd zijn geweest of vaak niet spelen."

"Het is de vraag of ze gemotiveerd zijn. Dus daar moet goed naar gekeken worden. In ons geval zijn er plaatsen die ingevuld moeten worden", aldus Arnesen, die niet wilde ingaan op specifieke posities. "Daar is het nu niet het moment voor."

De opvolger van interim-directeur Sjaak Troost sprak al met Dick Advocaat. "Dan weet je dat het over nieuwe spelers gaat. Ik heb ook heel veel met Sjaak gesproken."

"Feyenoord is een fantastische club waar veel potentie in zit. Ik ben blij dat ik hier mag werken en verheug me erop om te beginnen."

Troost stapt uit zijn functie als technisch directeur en neemt plaats in de raad van commissarissen. Arnesen is blij dat Troost bij de club betrokken blijft. "Ik heb de laatste weken intensief gesproken met Sjaak en kreeg een goede indruk van hem."

"Het is fijn dat hij naar de raad van commissarissen gaat, omdat hij weet hoe het is om technisch directeur te zijn. Dat is goed voor mij, want ik heb dan een klankbord."