Arnautovic wordt getipt bij Chelsea: "Hij zou perfect bij ze passen"

Chelsea verloor de voorlaatste wedstrijd van het jaar van Leicester City.

Het team van Maurizio Sarri ging zaterdag met 0-1 onderuit en wist dus opnieuw niet te scoren. Voormalig aanvaller Tony Cascarino denkt dat Marko Arnautovic dat probleem mogelijk kan oplossen. De Oostenrijker speelt nu bij West Ham United.

De 29-jarige Arnautovic was dit seizoen in veertien officiële wedstrijden voor the Hammers goed voor vijf treffers en zou het niveau van Chelsea aankunnen, vertelt Cascarino in een interview met talkSPORT : "Weet je welke speler ik heel graag zou willen halen? Arnautovic! Ik zou hem in een oogwenk halen."



"Ik denk dat hij perfect bij Chelsea past. Het ding met Arnautovic is alleen dat hij mij doet denken aan de mindset van Éric Cantona. Hij denkt dat hij goed genoeg is voor de top en dat is hij ook, maar vorig seizoen was hij soms vreselijk. Maar hij is een échte voetballer en hij heeft een uitdaging nodig", vervolgt de 56-jarige Ier.



"Ik zeg niet dat hij West Ham moet verlaten, maar hij is wel een jongen die prijzen moet kunnen winnen. Zo'n goede speler is hij namelijk. Arnautovic is in staat om voor een van de beste ploegen van Engeland te spelen." Arnautovic, die een verleden heeft bij onder meer FC Twente, ligt in Londen nog tot de zomer van 2022 vast.