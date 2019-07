Arnautovic maakt zichzelf onmogelijk en krijgt zijn zin met lucratief avontuur

Marko Arnautovic vervolgt zijn loopbaan in China.

meldt via de officiële kanalen dat de dertigjarige aanvaller verkocht is aan Shanghai SIPG, dat de Oostenrijker een lucratief contract heeft voorgeschoteld. De overstap komt niet als een verrassing, daar Arnautovic zich onmogelijk zou hebben gemaakt bij het bestuur en zijn medespelers bij West Ham.

Afgelopen transferperiode stond Arnautovic ook al op de radar van twee Chinese clubs. Shanghai SIPG en Guangzhou Evergrande boden destijds 42 miljoen euro voor de aanvaller, die toen onderhandelde met de partijen. De voormalig Tukker kon echter geen overeenkomst vinden met een van de twee clubs en verlengde vervolgens zijn contract in Londen.



Arnautovic verdiende circa 120.000 euro per week bij West Ham, maar kiest nu toch voor nog meer geld in China. Arnautovic, die nog tot medio 2023 vastlag, wordt volgens Engelse media verkocht voor circa 26 miljoen euro. West Ham was volgens de pers bereid genoegen te nemen met een 'verschrikkelijk' bod, aangezien het bestuur en de rest van de selectie Arnautovic niet meer kon uitstaan.



"Marko is geen koe of paard dat je verkoopt op de markt', zo stelde broer annex zaakwaarnemer Danijel Arnautovic onlangs in gesprek met Sky Sports. "Hij wordt nu gewoon gebruikt door West Ham. Voor de club is hij niet meer dan een nummer. West Ham wilde van hem af in januari en dat wil de club nog steeds, als er maar genoeg geld op tafel wordt gelegd." Arnautovic speelde in totaal twee seizoenen voor West Ham. De spits kwam in die periode tot 65 duels voor the Hammers, met 22 goals en 12 assists als resultaat.