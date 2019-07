Arnautovic haalt in China uit naar Europese media

Marko Arnautovic is gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Shanghai SIPG. De aanvaller is voor circa 26 miljoen euro verkocht door West Ham United.

Arnautovic kon afgelopen winter ook al naar China verhuizen. De 30-jarige Oostenrijker diende vanwege de Aziatische belangstelling toen een transferverzoek in, maar een overstap kwam er nog niet. Hij ondertekende daarom een nieuw vijfjarig contract bij The Hammers. Nu heeft Arnautovic dus alsnog een transfer gekregen.



Sinds de geruchten in januari scoorde Arnautovic nog maar twee keer voor West Ham en zijn houding en toewijding voor de club werd daarom in twijfel getrokken. De oud-speler van vindt dat hij in de media verkeerd is neergezet. "Zij trainen niet met mij, ze spelen niet met mij. Ze schrijven maar wat", reageert Arnautovic bij zijn presentatie in Shanghai.



"Misschien is dat wel typerend voor de Europese media. De waarheid is dat ik altijd alles voor mijn team geef, ik spaar mezelf nooit", aldus de routinier. "Ik ben hier om hard te werken. Ik wil mijn taken uitvoeren, zodat de club alle doelstellingen kan behalen."



Shanghai SIPG staat momenteel derde in de Chinese Super League. Bij zijn nieuwe club komt Arnautovic onder meer de Brazilianen Oscar en Hulk tegen. "Zij willen me echt helpen om te integreren in het elftal en ik voel me erg welkom." Arnautovic speelde zes jaar in Engeland na zijn transfer van naar Stoke City in 2013. Twee jaar terug kwam hij in Londen terecht.