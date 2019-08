Arnaut Danjuma maakt miljoenentransfer naar de Premier League

Arnaut Danjuma Groeneveld vervolgt zijn loopbaan bij Bournemouth, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend.

De 22-jarige vleugelaanvaller zet bij the Cherries zijn handtekening onder een long-term contract, dat hem volgens verschillende media tot medio 2024 aan de club verbindt.

De aanvaller arriveerde eerder deze week in Engeland en doorstond donderdagochtend de medische keuring, waardoor niets het afronden van de overstap meer in de weg stond.

en hadden al een akkoord bereikt over de transfersom, die minimaal vijftien miljoen bedraagt. Het betekent dat de Belgische topclub een fraaie winst maakt op Danjuma, daar hij een jaar geleden voor een miljoen overgenomen werd van .

In zijn eerste seizoen in Belgische dienst kwam Danjuma tot 6 doelpunten en 4 assists in 25 wedstrijden. De buitenspeler maakte in oktober tevens zijn debuut voor Oranje, door in de -wedstrijd tegen Duitsland (3-0 winst) als invaller binnen de lijnen te komen.

Het contract van Danjuma bij Club Brugge liep nog tot medio 2022, maar het hing al een tijdje in de lucht dat hij de verbintenis niet zou gaan uitdienen.

Danjuma werd de voorbije tijd gelinkt aan onder meer en , maar in de afgelopen dagen doken in Engeland berichten op over 'vergevorderde onderhandelingen' met Bournemouth.

De tweevoudig Oranje-international heeft uiteindelijk bewust voor Bournemouth gekozen, omdat hij met het oog op het EK van 2020 de kans op speeltijd bij the Cherries het grootst acht.

Bij de nummer veertien van het afgelopen Premier League-seizoen wordt Danjuma ploeggenoot van Nathan Aké.