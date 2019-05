'Arjen Robben sprak al met geïnteresseerde club; ook Ajax heeft interesse'

Arjen Robben heeft de clubs voor het uitzoeken.

De Nederlander vertrekt transfervrij bij en kan zowel binnen als buiten Europa aan de slag. Een van de clubs die concrete interesse heeft, is , zo weet BILD te melden. De vleugelaanvaller zou zelfs al oriënterende gesprekken hebben gevoerd met de kampioen van Portugal.

Robben kan echter ook terugkeren naar Nederland. Naast ex-werkgevers en heeft ook interesse in de veteraan, zo meldt BILD . De interesse van PSV werd donderdagmiddag nogmaals bevestigd door het Algemeen Dagblad , dat meldde dat de Eindhovenaren ook bezig zijn met de komst van Feyenoorder Steven Berghuis.



Robben weet nog niet waar zijn toekomst ligt. "Ik heb de opties voor mijn toekomst in vier categorieën ingedeeld", vertelt de 35-jarige vleugelspits aan Voetbal International . "Ik zou een avontuur buiten Europa kunnen aangaan, dan heb ik het bijvoorbeeld over Amerika of Japan. Ten tweede heb je binnen Europa de absolute top. De derde categorie is een terugkeer naar Nederland en de vierde optie is stoppen. Dat zijn veel keuzemogelijkheden, waarbij het complete plaatje moet kloppen."



Robben, die de afgelopen zeven seizoenen kampioen werd met Bayern, kampte in het verleden met veel blessureleed. Toch twijfelt de aanvaller, die dit seizoen slechts tot twaalf wedstrijden in de kwam, niet aan zijn fitheid. "Aan het begin van het seizoen hebben de tests laten zien dat ik nog steeds een van de beste spelers in het team ben", zegt Robben.