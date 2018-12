Arjen Robben krijgt advies: "PSV? Ik zou het nooit meer doen"

Arjen Robben heeft de mogelijkheid om zijn loopbaan af te sluiten bij PSV, maar Kees Jansma en Pierre van Hooijdonk adviseren om niet terug te keren.

"Ik zou het nooit meer doen", aldus Jansma in het praatprogramma Studio Voetbal . De anchor wijst op het verwachtingspatroon en de omstandigheden: "Wat heeft hij hier nog te winnen? Ik zou het niet meer doen. Als ik hem was zou ik na zo'n fantastische carrière niet meer in Nederland willen spelen."



Oud-spits Van Hooijdonk sluit zich bij de woorden van Jansma aan: "Hij moet helemaal niet stoppen, maar terugkeren naar Nederland? Ik ben zelf ook teruggekeerd (NAC Breda, red.). Dat klonk allemaal heel romantisch. Maar NAC was qua spelersmateriaal van een stuk minder niveau dan PSV op dit moment."



Algemeen directeur Toon Gerbrands bevestigde donderdag dat PSV bij Robben had geïnformeerd, maar trainer Mark van Bommel noemde dat vrijdag 'niet zo spannend': "Ik heb bij PSV, Oranje en Bayern met Arjen gespeeld. Vrij lang ook. Dus we bellen en appen af en toe. Hij gaat over mijn vraag nadenken. Hij heeft zeker nog toegevoegde waarde. Arjen is nog altijd Europese top." Het contract van Robben bij Bayern München loopt na dit seizoen af en wordt niet verlengd.