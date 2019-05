Arjen Robben doet boekje open over toekomst: "Er zijn veel opties"

FC Groningen lijkt een terugkeer van Arjen Robben te kunnen vergeten. De scheidend speler van Bayern München heeft zo zijn bedenkingen.

De 35-jarige aanvaller geeft in gesprek met Kicker namelijk aan dat hij het niet ziet zitten om te gaan spelen voor een club uit de middenmoot. De buitenspeler schermt met meerdere aanbiedingen en hoopt nog 'vier of vijf jaar' mee te kunnen. "Je bent je hele carrière gewend te spelen voor de titel. Ik weet niet of het in me zit voor een ploeg te spelen, die speelt voor de zesde of achtste plaats", klinkt het.

Robben maakte eerder dit seizoen bekend dat hij komende zomer vertrekt bij , de club waar hij de afgelopen tien jaar speelde. De voormalig Oranje-international kwam door blessureleed minder vaak in actie dan hem lief was en dat geldt ook voor dit seizoen. "Twee, drie keer stond ik voor de deur van een rentree en dan ging die toch niet open. Dan viel ik weer van de trap af, een paar keer. Het was een moeilijke tijd", aldus Robben, die afgelopen zaterdag met een invalbeurt tegen (0-0) zijn tweehonderdste competitiewedstrijd voor Bayern speelde.



Zijn gehele carrière stond Robben regelmatig aan de kant met blessureleed en dat dit seizoen niet anders. "Eigenlijk wil ik graag verder. Ik kan nog vier, vijf jaar door. Maar belangrijk is dat ik niet nog een keer vijf maanden door één of door een paar kleine blessures aan de kant sta", aldus Robben, die weinig los wil laten over zijn sportieve toekomst. "Er zijn veel opties, van binnen en buiten Europa. Alles heeft plussen en minnen." Een transfer naar China ziet Robben niet zitten, terwijl de Major League Soccer hem wel trekt.



Ronald Waterreus vindt net als Robben dat hij niet voor een middenmoter moet gaan. "Ik begrijp dat ze bij 'zijn' hopen op zijn komst. Maar ik vrees dat zo'n overstap alleen maar op een teleurstelling uit kan lopen. Dat gun je Arjen niet, ploeteren in de middenmoot van de ", schrijft hij in zijn column voor De Limburger. "Als ik hem moet adviseren, zeg ik: ga een jaartje naar . Dat is voor ons fijn omdat we dan nog even kunnen genieten van zijn wereldklasse. En voor hem zelf omdat hij, voor zijn onvermijdelijke afscheid, nog een jaar om de prijzen kan spelen."