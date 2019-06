'Arjen Robben biedt zichzelf aan in laatste van vier grote competities'

Vertegenwoordigers van Arjen Robben hebben de aanvaller aangeboden bij Lazio, zo claimt Calciomercato maandagochtend.

Volgens de Italiaanse voetbalwebsite heeft Robben indirect aangegeven dat hij het ziet zitten om volgend seizoen in de te spelen. Het is de enige van de vier grote Europese competities waarin hij nog niet voetbalde.



Robben is vanaf 30 juni officieel transfervrij, na het aflopen van zijn contract bij . Naar verluidt is niet de enige club bij wie Robben zichzelf via zijn vertegenwoordigers heeft aangeboden. Zijn mogelijke overstap naar Rome wordt vergeleken met de komst van Miroslav Klose in 2011: de spits stapte in 2011 ook transfervrij over van Bayern naar Lazio.



Het nieuws is een indicatie dat Robben niet van plan is om zijn carrière te beëindigen. De 96-voudig international van het nam vorige maand afscheid van Bayern en heeft nog geen duidelijkheid verschaft over zijn toekomstplannen. Zondag meldden diverse Turkse media nog dat hij het geïnteresseerde voorlopig in de wachtkamer heeft gezet.



Eind vorige maand schreef BILD dat Robben oriënterende gesprekken heeft gevoerd met , terwijl , en hem hopen te verleiden tot een rentree in Nederland. Robben sprak onlangs tegenover Voetbal International van vier carrièreopties: een avontuur buiten Europa, een topclub in Europa, een terugkeer in Nederland of stoppen.