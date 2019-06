Argentinië na desastreuze start toch door naar kwartfinale Copa América

Argentinië heeft zich zondagavond toch nog geplaatst voor de kwartfinale van de Copa América.

De Zuid-Amerikaanse voetbalgrootmacht begon dramatisch aan het toernooi, na een 0-2 nederlaag tegen Colombia en een 1-1 remise tegen Paraguay, maar zondagavond boekte Argentinië in de slotwedstrijd een 0-2 zege op Qatar. Omdat Paraguay tegelijkertijd verloor van groepswinnaar Colombia, gaat Argentinië als nummer twee naar de volgende ronde. Paraguay is uitgeschakeld.



Qatar - Argentinië 0-2

Ondanks de desastreuze start van Argentinië aan de Copa América was een overwinning genoeg om zeker te zijn van een plek in de volgende ronde. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni wist dat het bij een overwinning als tweede zou eindigen in de groep, of de beste nummer drie van de groepsfase zou worden. Logischerwijs zocht la Albiceleste dan ook de aanval vanaf het eerste moment. Het resulteerde in een vroeg openingsdoelpunt van Lautaro Martínez: De aanvaller van kreeg de bal plots voor zijn voeten nadat Qatar de bal niet goed uitverdedigde. Hij nam het leer vanbinnen het strafschopgebied op de slof en vond de rechterhoek: 0-1.



Argentinië speelde met veel meer zelfvertrouwen dan in de eerste twee duels en liet de bal makkelijk rondgaan. In de slotfase van de eerste helft kroop Qatar echter uit de schulp en schoot Bassam Al-Rawi uit een vrije trap op de paal. In het tweede bedrijf bracht doelman Saad Al-Sheeb van Qatar op prachtige wijze redding op een inzet van Sergio Agüero van dichtbij en schoot Lionel Messi huizenhoog over uit een grote kans, maar acht minuten voor tijd besliste Agüero het duel. De aanvaller dribbelde langs zijn bewakers en vond de verre hoek: 0-2. Al-Sheeb kreeg nog een hand tegen de bal, maar voor toernooidebutant Qatar zit de Copa América erop.



Colombia - Paraguay 1-0

Colombia was al zeker van de volgende ronde en speelde daardoor met veel reservekrachten. Daardoor kreeg voormalig 'er Santiago Arias voor het eerst op het toernooi de kans als basisspeler. Grote namen als Davinson Sánchez en James Rodríguez zaten op de bank, terwijl Radamel Falcao de spitspositie innam. Tijdens de eerste helft werd duidelijk dat Argentinië op voorsprong was gekomen tegen Qatar, waardoor Paraguay moest winnen om door te stoten. Na een halfuur was het echter Colombia dat de leiding nam. Falcao vond Arias, die Matías Rojas behendig aftroefde en Gustavo Cuéllar in staat stelde om de score te openen vanuit een lastige hoek.



Hoewel de belangen niet groot waren, speelde Colombia met urgentie en bleek de achterhoede solide. Paraguay kwam in de eerste helft niet verder dan enkele halve kansen. Na een uur spelen was Edwin Cardona dicht bij de margeverdubbeling voor Colombia, maar met een reflex hield keeper Roberto Fernández de bal ternauwernood uit zijn doel. Vervolgens werd een doelpunt van Luis Fernando Díaz na een heerlijke ‘travela’-pass van de ingevallen Rodríguez afgekeurd wegens buitenspel en zodoende won Colombia met minimaal verschil.