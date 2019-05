Argentijnse pers bericht in nacht van zondag op maandag massaal over Ajax

Ajax werkt aan de komst van Lisandro Martínez, zo schrijven diverse Argentijnse media.

Volgens Radio Continental bereidt een bod van negen miljoen euro voor op de 21-jarige centrumverdediger van Defensa y Justicia. TyC Sports schrijft dat Ajax 'het meest serieus' in de markt is voor de enkelvoudig international van Argentinië.

De geruchten over de interesse van Ajax begonnen zondagavond, tijdens de verloren bekerwedstrijd van Defensa y Justicia tegen Gimnasia L.P.. Journalist Gustavo López analyseerde de wedstrijd voor FOX Sports claimde dat een overstap naar Ajax nabij is, waarna diverse media dat nieuws in de nacht overnamen en bevestigden. Zelf heeft Martínez nog niet gereageerd op de vermeende belangstelling.



Martínez is een rijzende ster in Argentinië. Hij was een belangrijke schakel in het elftal dat vorig seizoen streed om de landstitel en uiteindelijk tweede werd. Martínez was goed voor 25 competitiewedstrijden en werd in eigen land in verband gebracht met een overstap naar . Inmiddels lijkt Europa echter de meest voor de hand liggende bestemming. Bij Ajax zou hij landgenoten Nicolás Tagliafico en Lisandro Magallán kunnen tegenkomen.



De jongeling, mede opgeleid door , speelde in 2017 vier interlands voor Argentinië Onder-20. In maart van dit jaar werd Martínez voor het eerst uitgenodigd voor de nationale ploeg van het Zuid-Amerikaanse land. Hij debuteerde als basisklant tegen Venezuela in een met 1-3 verloren oefenduel. De linkspoot heeft een contract tot de zomer van 2021 bij Defensa y Justicia.