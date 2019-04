Argentijnse bondscoach Scaloni lijkt met schrik vrij te komen na aanrijding

Lionel Scaloni is dinsdag in het ziekenhuis beland nadat hij op Mallorca werd aangereden op zijn fiets, zo maakt de Argentijnse voetbalbond via de officiële kanalen bekend. De bondscoach van de nationale ploeg van Argentinië is meegenomen naar het ziekenhuis, maar zijn verwondingen lijken relatief mee te vallen. De Argentijnse voetbalbond (AFA) communiceert dat Scaloni inmiddels weer thuis is.

De veertigjarige oefenmeester werd dinsdagochtend in de buurt van een school in Puerto Portals, dat iets ten zuiden van Palma de Mallorca ligt, aangereden door een auto. Scaloni viel van zijn fiets en belandde met zijn hoofd op de stoep, waardoor hij met spoed moest worden overgebracht naar het universiteitsziekenhuis Son Espouses. In eerste instantie waren er de nodige zorgen over de verwondingen van Scaloni, maar die blijken nu relatief mee te vallen.



Scaloni heeft verschillende verwondingen in zijn gezicht en lichaam overgehouden aan de aanrijding, voornamelijk snijwonden en kneuzingen. De keuzeheer van de Argentijnse nationale ploeg woont het grootste gedeelte van het jaar op Mallorca, waar hij als speler een jaar actief was bij Real Mallorca. Scaloni blijft gedurende het jaar in Europa, omdat het gros van zijn spelers in Europese competities actief is.



Na het ontslag van Jorge Sampaoli nam Scaloni in augustus 2018 in eerste instantie op interim-basis het roer over bij de nationale ploeg van Argentinië. In november werd hij definitief aangesteld bij de Argentijnse ploeg, waar zijn contract nu loopt tot het einde van 2019. Scaloni, die gedurende zijn loopbaan als speler uitkwam voor onder meer Deportivo La Coruña, , en , werkte eerder als assistent bij de Argentijnse nationale ploeg en .