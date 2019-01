Argentijns international veroorzaakte ongeluk mogelijk met slok op

Alan Franco heeft heel wat uit te leggen. De centrale verdediger van Independiente veroorzaakte in de nacht van zaterdag op zondag een auto-ongeluk.

Bij dat ongeluk raakte een zwangere vrouw gewond. Ze moest naar het ziekenhuis worden gebracht en haar situatie is stabiel, zo schrijven diverse Argentijnse media.



De 22-jarige Franco zat met een aantal vrienden in een witte Jeep Compass toen ze in Sarandí op hoge snelheid op de Chevrolet Corsa van de vrouw botsten. Deze Camila kwam vast te zitten in haar eigen wagen en moest door de brandweer worden bevrijd. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en Franco werd meegenomen naar het politiebureau.



Argentijnse media melden dat er alcoholische versnaperingen in de Jeep Compass zijn gevonden, maar het is onduidelijk of bestuurder Franco zelf gedronken had. Independiente vertelt daar ook niets over in een statement dat men zondagavond naar buiten brengt. De club uit Avellaneda communiceert slechts dat er momenteel een onderzoek loopt en dat ook de ‘bijbehorende tests’ worden uitgevoerd.



Waarschijnlijk zal in de loop van de week blijken of Franco met een slok op achter het stuur zat. “Zodra de resultaten binnen zijn, wordt het publiek onmiddellijk op de hoogte gebracht”, aldus Independiente. Franco speelt sinds 2015 voor Independiente en geldt als een van de grootste verdedigende talenten van het land. In september maakte hij in het oefenduel met Guatemala (0-3 winst) zijn debuut voor Argentinië.