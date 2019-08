'Argentijnen willen na 26 speelminuten alweer van mislukte Ajacied af'

Racing Club wil na een half seizoen alweer afscheid nemen van Mateo Cassierra, zo meldt de Argentijnse sportkrant Olé.

De voor anderhalf jaar van gehuurde spits kan bij de kampioen van Argentinië geen potten breken en kwam in een half jaar tot slechts 26 speelminuten, verdeeld over twee invalbeurten.

Racing zoekt naar mogelijkheden om het huurcontract van Cassierra, dat nog tot de zomer van volgend jaar doorloopt, te ontbinden, zo klinkt het.

De club nam de Colombiaanse aanvaller in januari over van Ajax, nadat hij in het eerste half jaar van het seizoen op huurbasis voor had gespeeld. Ook bij de Trots van het Noorden kon Cassierra geen indruk maken.

Volgens Olé betaalde Racing 200.000 Amerikaanse dollar aan Ajax om Cassierra anderhalf jaar te huren. Daarnaast zouden de Amsterdammers recht hebben op 100.000 dollar, zodra de 22-jarige spits tien wedstrijden voor Racing zou spelen.

Ook bij het spelen van zijn twintigste wedstrijd zou de kampioen van Nederland 100.000 dollar toucheren. Daarnaast bedong Racing een optie tot koop voor 3,5 miljoen dollar plus een doorverkooppercentage van 25 procent, maar daar wenst de Argentijnse grootmacht dus geen gebruik van te maken.

Cassierra kwam in 2016 als veelbelovend talent naar Ajax, dat 5,5 miljoen euro overmaakte aan Deportivo Cali. In totaal speelde hij 21 wedstrijden voor de hoofdstedelingen, waarin hij 3 keer scoorde.