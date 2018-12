Arek Milik groeit met prachtige vrije trap opnieuw uit tot held van Napoli

Arek Milik heeft Napoli zondagavond een moeizame overwinning bezorgd op Cagliari.

Op bezoek bij de nummer dertien van de Serie A bleven i Partenopei lang steken op 0-0, maar in de blessuretijd krulde de aanvaller een vrije trap binnen. Hij was daarmee opnieuw van grote waarde voor Napoli, na zijn winnende doelpunt tegen Atalanta (1-2) en zijn dubbelslag tegen Frosinone (4-0) eerder deze maand. Voor de nummer twee van Italië, die een achterstand van acht punten heeft op Juventus, was het een welkome opsteker na de midweekse uitschakeling in de Champions League.

Na de zeges van koploper Juventus en nummer drie Internazionale op zaterdag was het voor Napoli belangrijk om geen averij op te lopen in de Sardegna Arena. Desondanks kregen Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Marek Hamsík and José Callejón rust van trainer Carlo Ancelotti. Napoli oogde in de eerste helft tandeloos: alle goede scoringskansen waren voor Cagliari, dat dit seizoen nog niet had verloren in eigen huis, maar het bleef voor rust bij 0-0.



Na rust kwamen Mertens, Insigne en Callejón alsnog binnen de lijnen om een doorbraak te forceren. Het was echter Milik die in de blessuretijd het verschil maakte. Mertens drukte meteen zijn stempel op het spel. De Belg bereidde twee kansen van Milik voor, maar de eerste werd gekeerd door doelman Alessio Cragno en bij de tweede kans kopte de Pool tegen de onderkant van de lat. De bal kwam terecht op de doellijn en werd vervolgens weggewerkt door Cagliari.



De tijd begon te dringen voor Napoli. In de eerste minuut van de zeven minuten durende blessuretijd mocht Milik echter aanleggen voor een vrije trap vanaf circa 22 meter en de ex-spits van Ajax krulde de bal fraai in de rechterhoek: 1-0. Het was alweer zijn vierde doelpunt in de laatste drie competitieduels voor Napoli en zijn achtste van het gehele seizoen; dit seizoen scoorde hij gemiddeld elke 102 minuten in de Serie A. Napoli, dat in de voorgaande twee bezoeken aan Cagliari nog met 0-5 won, mocht opgelucht ademhalen.