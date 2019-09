Arbiter Dieperink maakt wedstrijd af met gebroken enkel

Rob Dieperink kan voorlopig niet in actie komen. De scheidsrechter is dinsdag geblesseerd geraakt.

In de derby tussen Quick Boys en Katwijk, in de tweede kwalificatieronde van de , verstapte Dieperink zich in de blessuretijd van de reguliere speeltijd. Het duel eindigde in 2-2, waardoor er een verlenging nodig was.

Omdat er in Katwijk geen vierde official aanwezig was, zag Dieperink zich genoodzaakt om de wedstrijd gewoon af te maken. Na afloop bleek hij zijn enkel te hebben gebroken. De verwachting is dat de 31-jarige scheidsrechter enkele maanden buitenspel zal staan.

Dieperink floot in november 2017 voor het eerst een wedstrijd in de . Afgelopen weekend was hij nog de leidsman bij de wedstrijd tussen en (1-0).

Het duel tussen Quick Boys en Katwijk eindigde overigens in 2-3. Danny van Haaren zorgde in de elfde minuut van de verlenging voor het winnende doelpunt.