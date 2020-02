Antony verschijnt weer op trainingsveld na medische keuring

In de afgelopen dagen werd duidelijk dat Antony dicht bij een overstap naar Ajax is.

Inmiddels lijkt ook een van de laatste horden die een transfer van het talent van São Paulo nog in de weg staat genomen.

Globo Esporte weet woensdagmiddag namelijk te melden dat de negentienjarige aanvaller dinsdag succesvol medisch gekeurd is in Brazilië, waardoor niets een overstap nog in de weg lijkt te staan.

De Braziliaanse sportkrant voegt toe dat Antony woensdag de training bij zijn club weer heeft hervat. Het talent ontbrak afgelopen zaterdag nog tijdens de kraker tegen Corinthians, aangezien zijn club het risico niet wilde lopen dat Antony op het laatste moment geblesseerd zou raken en daarmee de transfer in gevaar zou brengen.

Of de jongeling aankomende zaterdag wel zal spelen tegen Oeste is overigens nog niet duidelijk. en São Paulo moeten nog enkele verzekeringszaken afwikkelen rondom de transfer van de aanvaller en hierom werkte hij woensdag ook een apart programma af.

Antony trainde niet mee met de rest van de selectie, om zo het risico op blessures zo klein mogelijk te maken. Antony lijkt op korte termijn gepresenteerd te gaan worden door zijn nieuwe werkgever en zal zich in de aanloop naar het volgende seizoen aansluiten bij de koploper van de .

Ajax betaalt naar verluidt een bedrag dat op kan lopen tot 29 miljoen euro om zijn komst mogelijk te maken. Naast bonussen valt hier ook een deal onder die de Amsterdammers de volledige transferrechten voor David Neres geeft.

São Paulo heeft op het moment nog twintig procent van deze rechten in zijn bezit.