Antonio Conte krijgt politiebeveiliging na kogelbrief in de post

Antonio Conte heeft persoonlijke politiebeveiliging nadat hij een kogelbrief heeft ontvangen in de post, zo melden diverse Italiaanse media zaterdag.

De brief aan de trainer van bevatte behalve een kogel ook meerdere bedreigingen namens een anonieme zender. De politie heeft een onderzoek geopend naar de herkomst van de brief.

Conte, die samenwoont met zijn vrouw Elisabetta Muscarello en jonge dochter Vittoria, heeft persoonlijke bewakers rond zijn huis. Bovendien gaat Inter de camerabewaking rondom het trainingscomplex intensiveren door meer camera's te installeren.

Ook worden CCTV-camera's opgehangen op de route tussen het trainingscomplex en de woning van Conte, zo klinkt het.

De autoriteiten hebben Conte en de club op het hart gedrukt om goed op te letten, al wordt niet uitgesloten dat de brief het werk is van een 'aandachtszoeker'.

Lees beneden verder

De brief wordt volgens de Corriere della Sera momenteel onderzocht op vingerafdrukken. Over een motief valt nog niets te zeggen, maar Conte is niet de enige bekende persoon in Italië die recentelijk bedreigingen ontving.

Zo werd voormalig premier Silvio Berlusconi deze maand door de autoriteiten aangeraden om uit veiligheidsoverwegingen niet meer 'spontaan' op pad te gaan.

Overigens werd Conte afgelopen zomer aangesteld als trainer van Inter en staat hij met zijn ploeg op de tweede plaats.