Antonio Conte: "Hij zal zeker een uitstekende aankoop zijn"

Antonio Conte is in zijn nopjes met de komst van Romelu Lukaku bij Internazionale. De Belg werd overgenomen van Manchester United.

Vrijdag rondde de komst van de spits af, voor wie tachtig miljoen euro werd betaald. Lukaku kwam in twee seizoenen tot 96 wedstrijden voor en daarin was hij 42 keer trefzeker.

"Hij moet ook hard werken, zowel vanuit fysiek oogpunt als om te wennen aan de manier waarop we proberen dingen te doen", vertelt Conte in gesprek met Inter TV.

"Hij zal zeker een uitstekende aankoop zijn, we zijn heel gelukkig. Hij zal een groot verlangen en toewijding tonen om zichzelf klaar te maken."

Inter speelde zaterdag in een oefenwedstrijd met 1-1 gelijk tegen . Dankzij een benutte strafschop van Matteo Politano werd het 1-1, nadat Carlos Soler de Spanjaarden voor rust op voorsprong had gezet.

"Het was een moeilijke en belangrijke wedstrijd tegen een uitstekende ploeg die al lange tijd dezelfde coach heeft. Vorig seizoen wonnen ze bijvoorbeel de tegen ."

"De prestaties van de jongens waren positief. Ze toonden opnieuw hun wil om niet op te geven, ze wilden niet als verliezers uit de strijd komen."

"Dit is een zeer positief iets voor onze mentaliteit. Ik zei tegen hen dat ze het beter konden doen, maar we werken er hard aan om te verbeteren. Ze zijn een beetje moe omdat ze zowel tactisch als fysiek werken om op niveau te komen. Vanavond was een nieuwe stap voorwaarts in onze ontwikkeling."