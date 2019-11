Antonio Conte geeft expliciet seksadvies aan Stefan de Vrij en consorten

Antonio Conte hecht veel belang aan de kleinste details, zo blijk uit een interview van de Italiaan.

Conte vertelt aan L'Equipe dat hij een duidelijke wedstrijdfocus verlangt van zijn spelers. "Ik houd ervan dat spelers de wedstrijd al in hun hoofd beleven voor de aftrap, dat ze alles al gevisualiseerd hebben, zowel offensief als defensief. Alleen zo kunnen ze klaar zijn voor een wedstrijd", meent de Italiaan, die nog een stapje verder gaat als hij wordt gevraagd naar zijn aanpak en de adviezen voor zijn team.

"Ik ben ook speler geweest", zegt hij lachend. "In een periode met veel wedstrijden is het belangrijk dat de seks niet te lang duurt. Je moet zo weinig mogelijk inspanningen leveren."

Bij voorkeur doen zijn spelers het met hun eigen vrouw en niet met een scharrel, voegt hij eraan toe. "Dan zijn ze niet gedwongen om een buitengewone prestatie te leveren. De eigen vrouw is minder veeleisend."

Lees beneden verder

Conte ziet zichzelf als een onconventionele trainer, die zijn eigen identiteit nooit zal verloochenen. "Ik zie mezelf als eerlijk en loyaal in alle opzichten. Ik geloof in de waarde van hard werk, inspanning en het brengen van offers. Ik ben niet iemand die zijn identiteit opgeeft. Ik ben geen kontenlikker", maakt hij duidelijk.

"Ik doe anderen niet na. Wat ik heb bereikt, heb ik aan mezelf te danken. Ik hoef daar niemand voor de bedanken, afgezien van mijn ouders. Ik ben een vrije geest."

is onder leiding van Conte bezig aan een sterk seizoen. Dankzij tien overwinningen in twaalf wedstrijden zijn i Nerazzurri slechts een punt verwijderd van koploper in de .