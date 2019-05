Antoine Griezmann kondigt vertrek bij Atlético Madrid aan

Antoine Griezmann is bezig aan zijn laatste weken bij Atlético Madrid, zo maakt de club dinsdagavond bekend via de officiële kanalen.

De Fransman heeft zijn werkgever verteld dat hij volgend seizoen niet in het Wanda Metropolitano zal spelen. De verwachting is dat Griezmann binnen afzienbare tijd de overstap zal maken naar .

"Na mijn gesprek met Cholo (trainer Diego Simeone, red.), Miguel Ángel Gil Marín (voorzitter, red.) en de mensen op kantoor wil ik de fans die mij zoveel liefde hebben gegeven rechtstreeks toespreken. Ik heb besloten om te vertrekken, om andere dingen te zien en andere uitdagingen aan te gaan. Dit heeft mij veel moeite gekost, maar dit is wat ik voel en nodig heb. Het zijn vijf belangrijke jaren geweest, waarin ik mijn eerste grote prijzen heb gewonnen. Ik zal jullie voor altijd in mijn hart meedragen, dat wilde ik jullie na de coach en de club ook laten weten."



"Ik heb ervan genoten, ik heb alles gegeven op het veld en ik heb geprobeerd om een goede jongen te zijn. Ik heb geprobeerd om de mensen die naar het Metropolitano kwamen plezier te geven, ik voel verder alleen maar dankbaarheid", laat de 28-jarige Griezmann weten in een afscheidsvideo. De aanvaller verruilde in de zomer van 2014 voor Atlético en groeide in de daaropvolgende jaren uit tot een van de sterspelers van de nummer twee van LaLiga. Met de Madrilenen won hij vorig seizoen de , terwijl hij ook een Spaanse en Europese Super Cup op zijn naam schreef.



De belangstelling van Barcelona komt niet uit de lucht vallen, aangezien de Catalanen afgelopen zomer ook al nadrukkelijk achter de handtekening van Griezmann aanzaten. Na een maandenlange stroom van geruchten besloot hij toen echter toch in Madrid te blijven. Dit seizoen kwam er door toedoen van echter al vroeg een einde aan het -avontuur van Atlético en is naar verluidt een van de redenen dat Griezmann na is gaan denken over zijn toekomst bij de club.



Atlético en Barça gaan volgens berichten uit Spanje deze week weer met elkaar om de tafel, maar de kans is groot dat zijn transferclausule van 125 miljoen euro op tafel moet komen. In het nieuwe contract dat Griezmann vorig jaar bij Atlético tekende werd opgenomen dat hij vanaf 1 juli voor dat bedrag op te halen is. Hij zou na Frenkie de Jong de tweede grote aankoop van de Spaanse landskampioen voor volgend seizoen kunnen worden, al zitten de Catalanen ook nog nadrukkelijk achter Matthijs de Ligt aan.