Antoine Griezmann: "Een speler die we wellicht nooit meer zullen zien"

Antoine Griezmann geniet van het samenspelen met Lionel Messi.

De aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van naar en sindsdien is hij nog meer onder de indruk geraakt van de clubtopscorer aller tijden van de Catalanen. "We hebben het over een speler die wellicht nooit meer zullen zien. Of een voetballer die elke veertig jaar opstaat", zo omschrijft de Frans international zijn ploeggenoot.

"We moeten ervan profiteren en van genieten. Of we nou zijn ploeggenoten, zijn fans op de tribunes of zijn trainers zijn", stelt Griezmann. "Wat hij met een bal kan, is ongelooflijk. Het is geweldig om hem te zien spelen én met hem samen te spelen."

Met dertien doelpunten en zes assists in slechts dertien competitieduels heeft Messi een groot aandeel in de koppositie van Barcelona in LaLiga. De voorsprong op bedraagt twee punten.

Griezmann heeft een redelijk eerste half jaar in het tenue van Barcelona achter de rug, met acht treffers en vier assists in alle competities. De aanvaller is naar eigen zeggen niet naar Catalonië verhuist om méér prijzen te winnen. "Ik heb Atlético niet verlaten om de te winnen. Of meer prijzen te winnen. Ik wilde bij Barcelona een nieuwe speelstijl onder de knie krijgen, een nieuwe filosofie. Ik wilde ook groeien als persoon."

"Atlético kan ook LaLiga en de Champions League winnen. Daar hebben ze de trainer en het team voor." Griezmann werkte vijf jaar samen met Diego Simeone. "Hij is heel, heel goed. Het is fantastisch om te zien wat hij met een team kan doen", benadrukt Griezmann.

"Iedereen staat achter hem. Hij weet altijd hoe een wedstrijd gewonnen kan worden. Hij heeft van tevoren veel informatie ingewonnen en elk detail bestudeerd."