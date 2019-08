Ante Rebic wekt woede bij Eintracht met laks optreden tegen Strasbourg

Ante Rebic heeft zich donderdagavond niet populair gemaakt bij Eintracht Frankfurt.

De aanvaller had een basisplaats in de wedstrijd tegen in de laatste voorronde van de , maar werd in de pauze naar de kant gehaald. Rebic oogde laks en ongeïnspireerd in Frankrijk, zo schrijven Duitse media. Trainer Adi Hütter lijkt het daarmee eens te zijn en heeft harde woorden over voor zijn pupil.

Eintracht verloor de wedstrijd met 1-0 door een doelpunt van Kévin Zohi na ruim een halfuur. Na afloop is Rebic de gebeten hond. "Ante vroeg in de pauze of hij gewisseld kon worden, maar dat zou ik sowieso al hebben gedaan. Zijn optreden was niet waar wij op rekenen", aldus Hütter.

Lees beneden verder

"Als hij hier wil blijven, moet hij dat laten zien. Zo niet, dan moeten we een oplossing vinden. Als je voor speelt, moet je alles geven wat je hebt. Dat heb ik in deze wedstrijd niet gezien. We zullen met hem in gesprek gaan en open met elkaar praten."

Doelman Kevin Trapp noemt Rebic niet bij naam, maar stelt dat 'niet iedereen er volledig bij was' met zijn aandacht in de eerste helft. "Dus waren we kansloos", concludeert hij. In Duitsland wordt gesuggereerd dat Rebic met zijn hoofd bij een transfer zat. wordt het meest nadrukkelijk met de 25-jarige spits in verband gebracht, terwijl ook in een eerder stadium werd genoemd. Sportief directeur Bruno Hübner van Eintracht sprak onlangs de wens uit om Rebic deze zomer voor de club te behouden.

Eintracht moest al afscheid nemen van Luka Jovic en Sébastien Haller, die respectievelijk naar en vertrokken. Het sterke afgelopen seizoen, waarin Eintracht tot de halve finale reikte in de Europa League en zevende werd in de , was voor een groot deel te danken aan de driemansvoorhoede. Rebic was goed voor 10 doelpunten en 6 assists in 35 officiële duels. Hij begon het nieuwe seizoen met een hattrick in de eerste ronde van de DFB-Pokal tegen Waldhof Mannheim, maar staat sindsdien droog.