Ansu Fati verbreekt record Bojan en is bedreiging voor Ofori-Quaye

Ansu Fati begint dinsdagavond in de basis bij Barcelona in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Het zestienjarige toptalent gaat daarmee de boeken in als de jongste speler ooit van in het hoofdtoernooi van de . Fati verbreekt het record van Bojan Krkic.

Fati maakte dit seizoen al de nodige indruk en krijgt dinsdagavond in Duitsland opnieuw het vertrouwen van trainer Ernesto Valverde. Samen met Luis Suárez en Antoine Griezmann zal hij de voorhoede van Barcelona vormen.

Fati wordt met zijn 16 jaar en 351 de jongste speler van Barcelona ooit in de Champions League en is daarmee nog net iets jonger dan Bojan, die 17 jaar en 22 dagen oud was toen hij zijn eerste minuten voor Barça in het Europese toernooi maakte.

Overigens lonkt voor Fati nog een fraai record. Mocht de dribbelaar er vanavond in slagen te scoren tegen Dortmund, dan kroont hij zich ook direct tot de jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League.

Dat record staat momenteel nog op naam van Peter Ofori-Quaye, die in het seizoen 1997/98 als speler van Olympiacos wist te scoren toen hij 17 jaar en 195 dagen oud was.