Ansu Fati: De reis van de 16-jarige debutant van Barcelona van opgerolde sokken en het afwijzen van Real Madrid

De tiener werd de op een na jongste speler die de Spaanse landskampioen vertegenwoordigde in LaLiga tegen Real Betis en is voorbestemd voor de top.

Op de leeftijd van 16 jaar, 11 maanden en 5 dagen liep Ansu Fati zondag in Camp Nou het veld op om zijn debuut te maken bij . Slechts één speler - Vicenç Martínez Alama in 1941 - trok op een jongere leeftijd het beroemde Blaugrana-shirt aan in een Liga-wedstrijd. Een ster, waar velen in Catalonië in geloven, staat op het punt geboren te worden.

Fati wordt door velen gezien als de meest getalenteerde speler op dit moment in de beroemde La Masia-opleiding van Barça en op jonge leeftijd wordt er al succes voorspeld. En in een tijd waarin spelers als Sergio Gómez en Xavi Simons het nieuws haalden omdat ze vertrokken bij de Spaanse landskampioen vanwege een te kleine kans op speelminuten in het eerste elftal, is de opkomst van Fati een geruststelling voor de supporters. Het is nog steeds mogelijk om de opleiding te volgen op La Masia en vervolgens door te breken bij een van 's werelds grootste voetbalinstellingen.

Dit leek echter een andere wereld voor Fati toen hij op jonge leeftijd in zijn geboorteland Guinee-Bissau woonde en daar sokken oprolde die hij gebruikte als geïmproviseerde ballen. Opgevoed door zijn moeder, Maria, ontmoette hij zijn vader, Bori, pas toen hij zes jaar oud was.

Bori verliet zijn thuisland in 2001 in een poging om een leven voor zichzelf en later zijn gezin in Zuid-Spanje op te bouwen. Hij had een aantal banen voordat hij chauffeur werd voor Juan Manuel Sanchez Gordillo, de burgemeester van Marinaleda in . Gordillo was in staat om Bori te helpen zijn vrouw en kinderen over te halen uit Afrika, waardoor Ansu zijn vader kon ontmoeten en voor het eerst kon pronken met zijn voetbalvaardigheden.

"Ik wist dat hij voetbal hield zoals elk Afrikaans kind, maar niet dat hij zo goed was!", vertelde Bori aan het Spaanse radiostation COPE na het debuut van zijn zoon tegen . Ansu's kwaliteiten trokken snel de aandacht van zijn nieuwe buren en hij werd ingeschreven op de Peloteros-school, die een trainingsteam huisvestte op hun basis in Herrera, een klein stadje op ongeveer een uur van het centrum van Sevilla.

Het duurde niet lang voordat professionele clubs interesse toonden in Fati en in 2010 kregen zijn ouders een telefoontje van Pablo Blanco, het hoofd van de opleiding van Sevilla, die zowel Ansu als zijn oudere broer, Braima, uitnodigde om lid te worden van de club. Gecoached om als centrumspits te spelen, duurde het slechts enkele weken voordat de grootste club van Spanje hoorden over de kwaliteiten van Fati. en Barcelona namen het voortouw van een aantal Liga-clubs die interesse hadden in een speler waarvan het nog twee jaar duurde voordat hij tien jaar oud werd.

Fati's ouders bezochten de opleidingen van zowel Madrid als Barcelona om te peilen wat beter geschikt zou zijn voor de opvoeding van hun zonen, net zoals de familie van Andrés Iniesta twintig jaar eerder had gedaan. Toevallig namen beiden dezelfde beslissing om precies dezelfde reden.

"Real Madrid bood ons veel meer geld, maar toen ik naar Valdebebas (de trainingsbasis van Madrid) ging, zag ik dat ze geen verblijf hadden voor de kinderen. Hoewel ze ons in een huis wilden plaatsen, kozen we voor Barcelona omdat zij wel een plek hadden voor de jongens." Bori onthulde dat Sevilla's sportief directeur, Monchi, ook meer geld had geboden dan Barcelona om Fati in Andalusië proberen te houden, maar de beslissing was genomen. Het betekende wel dat Fati in 2011 een jaar niet kon voetballen, omdat Sevilla weigerde hem te selecteren voor wedstrijden, maar tegen 2012 was hij een volwaardig lid van La Masia.

Fati werd al snel een van de sterspelers van Onder-12, ondanks dat hij boven zijn werkelijke leeftijdsgroep speelde. Hij had een dodelijke samenwerking in de aanval met Takefusa Kubo en tijdens hun eerste seizoen samen maakten ze 130 doelpunten.

In 2014 werd Barcelona echter gestraft door de FIFA met een transferverbod, waarbij Kubo zich bij een groot aantal andere buitenlandse spelers voegde om de opleiding van de club te verlaten omdat ze niet langer konden worden geregistreerd. Kubo - ooit de 'Japanse Messi' genoemd - is nu teruggekeerd naar Spanje nadat hij zich in de zomer aansloot bij Real Madrid. Hij zou het dit seizoen zelfs op kunnen nemen tegen Fati, nadat hij voor het seizoen 2019/20 is uitgeleend aan het gepromoveerde Real Mallorca.

Fati kon bij Barça blijven tijdens de ruiming van enkele van hun beste jonge talenten, maar speelde tot 2015 geen enkele wedstrijd toen hij eindelijk weer kon worden geregisteerd. Zijn terugkeer was echter van korte duur, omdat hij een gebroken scheenbeen en kuitbeen opliep in de derby tegen en daardoor was hij nog eens tien maanden uitgeschakeld.

Bij zijn herstel sloot hij zich aan bij de Juvenil B-ploeg van de club, maar wederom bleef hij ver boven het niveau van zowel zijn tegenstanders als zijn eigen teamgenoten uit te stijgen. Het was rond deze tijd dat coach en voormalig Barcelona's aanvallende middenvelder José Mari Bakero voorstelde dat Fati niet langer als spits zou spelen, de ploeg waar hij was opgegroeid, en zich in plaats daarvan zou concentreren op de positie van linksbuiten om te kunnen werken aan zijn dribbelen. Het is een nieuwe positie die hij zich in de afgelopen twaalf maanden eigen heeft gemaakt bij Barca's Juvenil A-ploeg, waar hij het seizoen als topscorer van de competitie eindigde.

In die vorm begon Fati meer te eisen. Hij wilde voor de reserves spelen, wetende dat het zeldzaam is voor speler om een plaats in het eerste team te verdienen tenzij ze eerst voor Barcelona B hebben gespeeld. Aangezien hij geen professioneel contract kon tekenen tot de leeftijd van zeventien, was er de mogelijkheid om naar een andere club te vertrekken, dat alleen een lage prijs moest betalen als compensatie.

Waar de hoog ingeschatte Simons als naar Paris Saint-Germain was vertrokken, stond Barcelona niet te springen om nog een van hun talenten van de eigen opleiding te laten vertrekken toen de belangstelling van en duidelijk werd. Ze stemden uiteindelijk in met een verlenging van zijn huidge contract, dat hem formeel tot 2022 bij de club houdt met een ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro. Verwacht wordt dat, gezien zijn snelle ontwikkeling en zijn aanstaande zeventiende verjaardag, de onderhandelingen over een verdere verlenging van de voorwaarden niet ver weg zijn.

Toch bleek dat Fati zich geen zorgen hoefde te maken over zijn kansen in het eerste team, want hij debuteerde in de ploeg van Ernesto Valverde voordat hij zelfs zijn debuut had gemaakt voor de reserves.

"Hij heeft veel zelfvertrouwen, gaat de ruimte in, gaat de één-op-één aan", zei Valverde na de wedstrijd. "Hij is de jongste speler die ik ook een debuut heb gegeven maar net als bij veteranen kijken we naar prestaties. Hij kan osns goede prestaties geven en daarom gaf ik hem zijn debuut." Die reactie was echter niet degene die tegen de tijd dat het maandagmorgen was geworden viraal was gegaan.

Een foto waarop hij door Lionel Messi werd omarmd in de kleedkamer van Camp Nou, werd door de Argentijn na het laatste fluitsignaal op Instagram gezet. Messi, die Fati's debuut vanaf de tribune had bekeken terwijl hij herstelde van een kuitblessure opgelopen tijdens de eerste training in de voorbereiding, leek zeker onder de indruk te zijn van wat hij zag. Zijn acties deden herinneren aan zijn eerste dagen in het eerste team.

Als tiener werd Messi zelf onder de vleugels genomen van Ronaldinho, waar de Braziliaan toen de ongeëvenaarde ster en talisman was voor de Blaugrana . Zijn relatie met Messi werd achteraf gezien als een overdracht van het stokje van verantwoordelijkheid om de ploeg te leiden; iets wat Messi nu al meer dan tien jaar doet.

Of dit moment zal worden gezien als het moment dat Messi eindelijk een opvolger vindt in de persoon van Fati, zal de tijd uitwijzen. Maar het is onnodig te zeggen dat dit pas het begin is van het verhaal van de zestienjarige bij Barcelona. Hij heeft nog veel hoofdstukken te schrijven.